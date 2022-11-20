https://ria.ru/20221120/kanada-1832947715.html
Трюдо заявил, что не знает о китайском финансировании парламента Канады
Трюдо заявил, что не знает о китайском финансировании парламента Канады - РИА Новости, 20.11.2022
Трюдо заявил, что не знает о китайском финансировании парламента Канады
Премьер-министру Канады Джастину Трюдо неизвестно о финансировании кандидатов в парламент страны со стороны Китая. Об этом он заявил, выступая перед... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:38
2022-11-20T20:38
2022-11-20T20:38
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министру Канады Джастину Трюдо неизвестно о финансировании кандидатов в парламент страны со стороны Китая. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Тунисе."У меня нет никакой информации, и мне не сообщали о получении кем-либо из федеральных кандидатов денег со стороны Китая", - сообщил Трюдо, добавив, что правительство "всегда очень серьезно" относится к защите политических институтов страны от иностранного вмешательства.В начале ноября издание Global News со ссылкой на источники писало о том, что канадские разведслужбы информировали Трюдо о масштабной кампании по росту влияния Пекина на канадских политиков, в том числе через финансирование отдельных кандидатов перед выборами 2019 года.Сам Трюдо также указывал на "агрессивные попытки" Китая повлиять на демократические процессы внутри страны. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что Китай не интересуют внутренние дела Канады и канадская сторона должна прекратить делать заявления, наносящие ущерб отношениям между двумя странами.
https://ria.ru/20221117/si-1832146788.html
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в мире, джастин трюдо, чжао лицзянь, китай, канада, тунис (страна), мид кнр
В мире, Джастин Трюдо, Чжао Лицзянь, Китай, Канада, Тунис (страна), МИД КНР
Трюдо заявил, что не знает о китайском финансировании парламента Канады
Трюдо заявил, что не знает о китайском финансировании кандидатов в парламент Канады