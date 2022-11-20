https://ria.ru/20221120/izrail-1832887351.html

Первый в истории коммерческий рейс вылетел из Израиля в Катар

Первый в истории коммерческий рейс вылетел из Израиля в Катар - РИА Новости, 20.11.2022

Первый в истории коммерческий рейс вылетел из Израиля в Катар

Первый в истории коммерческий авиарейс Тель-Авив-Доха вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона, следует из сообщений табло вылетов. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:00

2022-11-20T15:00

2022-11-20T15:00

в мире

катар

израиль

доха

международная федерация футбола (фифа)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя – РИА Новости. Первый в истории коммерческий авиарейс Тель-Авив-Доха вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона, следует из сообщений табло вылетов.Рейс 1162 выполняет кипрская авиакомпания TUS Airlines.Первым рейсом в Катар вылетели 180 футбольных болельщиков, сообщает издание "Едиот ахронот". Журналисты отмечают, что на билетах было написано на иврите, арабском и английском языках "Делаем историю".Перелет будет продолжаться около трех с половиной часов, в общей сложности будет выполнено 12 рейсов туда и обратно. Большинство билетов, которые продавались по 550 долларов, уже раскуплены, сейчас ведутся переговоры об организации дополнительных шести рейсов.Израильтянам, вылетающим на матчи чемпионата мира по футболу, напоминают, что в Катаре жесткая политика в отношении употребления спиртных напитков и наркотиков. "Если вы не хотите связываться с местными властями - воздержитесь от их употребления вообще", - предупреждает израильтян глава госуправления по разъяснительной работе Лиор Хаят. Все вылетающие в Катар граждане еврейского государства также получили карточки с координатами консульского отдела Израиля, который будет работать в Дохе в дни чемпионата.Ранее в ноябре сообщалось, что Израиль, Катар и ФИФА договорились об открытии временного представительства еврейского государства в арабской стране на дни чемпионата мира по футболу и организации прямых рейсов для болельщиков.

https://ria.ru/20221115/gibel-1831493982.html

https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html

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израиль

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в мире, катар, израиль, доха, международная федерация футбола (фифа)