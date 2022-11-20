Первый в истории коммерческий рейс вылетел из Израиля в Катар
Первый в истории коммерческий авиарейс Тель-Авив-Доха вылетел из Израиля Катар
© Фото : Cccc3333Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
© Фото : Cccc3333
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя – РИА Новости. Первый в истории коммерческий авиарейс Тель-Авив-Доха вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона, следует из сообщений табло вылетов.
Рейс 1162 выполняет кипрская авиакомпания TUS Airlines.
Первым рейсом в Катар вылетели 180 футбольных болельщиков, сообщает издание "Едиот ахронот". Журналисты отмечают, что на билетах было написано на иврите, арабском и английском языках "Делаем историю".
Перелет будет продолжаться около трех с половиной часов, в общей сложности будет выполнено 12 рейсов туда и обратно. Большинство билетов, которые продавались по 550 долларов, уже раскуплены, сейчас ведутся переговоры об организации дополнительных шести рейсов.
Израильтянам, вылетающим на матчи чемпионата мира по футболу, напоминают, что в Катаре жесткая политика в отношении употребления спиртных напитков и наркотиков. "Если вы не хотите связываться с местными властями - воздержитесь от их употребления вообще", - предупреждает израильтян глава госуправления по разъяснительной работе Лиор Хаят. Все вылетающие в Катар граждане еврейского государства также получили карточки с координатами консульского отдела Израиля, который будет работать в Дохе в дни чемпионата.
Ранее в ноябре сообщалось, что Израиль, Катар и ФИФА договорились об открытии временного представительства еврейского государства в арабской стране на дни чемпионата мира по футболу и организации прямых рейсов для болельщиков.