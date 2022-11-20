https://ria.ru/20221120/iran-1832939930.html

Еще один участник беспорядков в Иране получил смертный приговор

Еще один участник беспорядков в Иране получил смертный приговор - РИА Новости, 20.11.2022

Еще один участник беспорядков в Иране получил смертный приговор

Революционный суд провинции Тегеран в воскресенье вынес смертный приговор еще одному участнику беспорядков в иранской столице, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T19:45

2022-11-20T19:45

2022-11-20T19:45

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Революционный суд провинции Тегеран в воскресенье вынес смертный приговор еще одному участнику беспорядков в иранской столице, передает агентство Tasnim.Ранее тегеранские суды вынесли в общей сложности пять смертных приговоров участникам беспорядков."Во время недавних беспорядков на улице Саттар Хана в городе Тегеран он с холодным оружием в руке пытался перекрыть улицу, остановить машины и угрожать прохожим. После этого он вступил в столкновение с сотрудниками Басидж (народное ополчение, подструктура Корпуса стражей исламской революции – ред.), ранил одного из них, чем навел ужас на окружающих горожан. За это он был приговорен к смертной казни", - говорится в сообщении.В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей и иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымают на границах партии оружия для участников беспорядков.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html

https://ria.ru/20221116/tanker-1831965058.html

https://ria.ru/20221114/iran-1831448424.html

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в мире, иран, тегеран (город), белуджистан, корпус стражей исламской революции