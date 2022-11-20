Рейтинг@Mail.ru
Еще один участник беспорядков в Иране получил смертный приговор - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/iran-1832939930.html
Еще один участник беспорядков в Иране получил смертный приговор
Еще один участник беспорядков в Иране получил смертный приговор - РИА Новости, 20.11.2022
Еще один участник беспорядков в Иране получил смертный приговор
Революционный суд провинции Тегеран в воскресенье вынес смертный приговор еще одному участнику беспорядков в иранской столице, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T19:45
2022-11-20T19:45
в мире
иран
тегеран (город)
белуджистан
корпус стражей исламской революции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818531474_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_decaee08c8de273940b7f04d3e27aef2.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Революционный суд провинции Тегеран в воскресенье вынес смертный приговор еще одному участнику беспорядков в иранской столице, передает агентство Tasnim.Ранее тегеранские суды вынесли в общей сложности пять смертных приговоров участникам беспорядков."Во время недавних беспорядков на улице Саттар Хана в городе Тегеран он с холодным оружием в руке пытался перекрыть улицу, остановить машины и угрожать прохожим. После этого он вступил в столкновение с сотрудниками Басидж (народное ополчение, подструктура Корпуса стражей исламской революции – ред.), ранил одного из них, чем навел ужас на окружающих горожан. За это он был приговорен к смертной казни", - говорится в сообщении.В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей и иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымают на границах партии оружия для участников беспорядков.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html
https://ria.ru/20221116/tanker-1831965058.html
https://ria.ru/20221114/iran-1831448424.html
иран
тегеран (город)
белуджистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818531474_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8683ca0cd8ae20e598e3b86a1e4947c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), белуджистан, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Тегеран (город), Белуджистан, Корпус стражей исламской революции
19:45 20.11.2022
 
Еще один участник беспорядков в Иране получил смертный приговор

Tasnim: Суд вынес смертный приговор еще одному участнику беспорядков в Тегеране

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Революционный суд провинции Тегеран в воскресенье вынес смертный приговор еще одному участнику беспорядков в иранской столице, передает агентство Tasnim.
Ранее тегеранские суды вынесли в общей сложности пять смертных приговоров участникам беспорядков.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 08:32
В МИД прокомментировали обвинения в адрес России и Ирана в поставках БПЛА
"Во время недавних беспорядков на улице Саттар Хана в городе Тегеран он с холодным оружием в руке пытался перекрыть улицу, остановить машины и угрожать прохожим. После этого он вступил в столкновение с сотрудниками Басидж (народное ополчение, подструктура Корпуса стражей исламской революции – ред.), ранил одного из них, чем навел ужас на окружающих горожан. За это он был приговорен к смертной казни", - говорится в сообщении.
В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 15:58
Иран освободил два греческих танкера, задержанных в мае
В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей и иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымают на границах партии оружия для участников беспорядков.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 18:44
ЕС расширил санкции против Ирана за якобы поставки России беспилотников
 
В миреИранТегеран (город)БелуджистанКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала