https://ria.ru/20221120/inflyatsiya-1832836620.html

Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции

Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции - РИА Новости, 20.11.2022

Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции

В сентябре годовая инфляция была выше всего в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане, а Россия занимала в этом списке 45-е место, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T08:24

2022-11-20T08:24

2022-11-20T09:48

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В сентябре годовая инфляция была выше всего в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане, а Россия занимала в этом списке 45-е место, следует из расчетов РИА Новости.Исследование проведено агентством на основе данных национальных статистических служб 193 стран. В финальную выборку попали 155 государств, раскрывших к середине ноября данные за сентябрь. Они представляли семь регионов мира: Азию, Африку, к югу от Сахары, Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Океанию, Южную и Северную Америку.Самую высокую инфляцию в мире (и в Африке, к югу от Сахары) зарегистрировали в Зимбабве — 280,4 процента. Она начала ускоряться с конца зимы и к сентябрю разогналась в 4,6 раза. Второе место в регионе и четвертое в мире занял Судан — 107 процентов, тройку лидеров в Африке, к югу от Сахары, замыкает Гана с уровнем в 37,2 процента.Второе место в мире и первое среди стран Ближнего Востока и Северной Африки — у Ливана, где инфляция достигла 162,47 процента. Впрочем, с начала года она замедлилась в 1,4 раза. Кроме того, в этом регионе значительные темпы роста цен отмечены в Турции — 83,5 процента и в Египте — 15,02 процента.В Южной Америке первой остается Венесуэла, страдающая от высокой инфляции долгие годы. С показателем 157,4 процента она занимает третье место в мире, хотя с конца прошлого года инфляция там замедлилась в 4,4 раза. На втором месте в Южной Америке расположилась Аргентина, где рост цен в начале осени ускорился до 83 процентов, а на третьем — Суринам с показателем в 41,4 процента.В Северной Америке первой стала Куба с инфляцией в 37,24 процента, далее следуют Никарагуа с 11,52 процента и Коста-Рика с 10,37 процента.На европейском континенте наиболее высокую инфляцию в сентябре зафиксировали в Молдавии — 34 процента. Второе место занимает Украина — 24,6 процента, а третье — Литва, которая с 24,1 процента оказалась лидером по росту цен среди стран Евросоюза.В Азии цены сильнее всего выросли в сентябре в Шри-Ланке — 73,7 процента, Лаосе — 34 процента и Пакистане — 23,2 процента. Среди стран Океании инфляция выше всего в Королевстве Тонга — 14 процентов, Самоа — 11 процентов и Палау — 10,3 процента.Что касается России, то с показателем в 13,7 процента она расположилась на 45-м месте. Ее соседками по рейтингу стали Чили — также 13,7 процента и Монголия — 13,8 процента.

https://ria.ru/20221116/inflyatsiya-1832045521.html

https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831513325.html

https://ria.ru/20221116/zarplata-1831875946.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, зимбабве, россия, ливан, оон, евросоюз