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В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20 - РИА Новости, 20.11.2022
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В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20
В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20 - РИА Новости, 20.11.2022
В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20
Джакарта с уважением отнеслась к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит "Большой двадцатки", заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T06:41
2022-11-20T10:21
владимир путин
сергей лавров
антон силуанов
россия
индонезия
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Джакарта с уважением отнеслась к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит "Большой двадцатки", заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес."Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины", — сказал он.В целом саммит прошел успешно, отметил посол."Несмотря на все сложности, которые предшествовали саммиту, он успешно прошел и достиг поставленных целей. Мы со своей стороны постарались сделать все на высшем уровне", — сказал дипломат и по-русски добавил: "Ура!"По его словам, Индонезия собирается и дальше укреплять отношения с Москвой.Саммит "Большой двадцатки" прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Россию на нем представляли глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.
https://ria.ru/20221118/g20-1832482793.html
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владимир путин, сергей лавров, антон силуанов, россия, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20
Владимир Путин, Сергей Лавров, Антон Силуанов, Россия, Индонезия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
06:41 20.11.2022 (обновлено: 10:21 20.11.2022)
 
В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20

Посол Индонезии Таварес заявил, что Джакарта уважает решение Путина не ехать на саммит G20

© Фото : Посольство Индонезии в РоссииПосол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес
Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : Посольство Индонезии в России
Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Джакарта с уважением отнеслась к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит "Большой двадцатки", заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
"Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины", — сказал он.
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В целом саммит прошел успешно, отметил посол.
"Несмотря на все сложности, которые предшествовали саммиту, он успешно прошел и достиг поставленных целей. Мы со своей стороны постарались сделать все на высшем уровне", — сказал дипломат и по-русски добавил: "Ура!"
По его словам, Индонезия собирается и дальше укреплять отношения с Москвой.

"Мы намерены расширять и укреплять отношения с Россией во многих аспектах — политическом, экономическом, культурном, гуманитарном", — заключил посол.

Саммит "Большой двадцатки" прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Россию на нем представляли глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.
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Владимир ПутинСергей ЛавровАнтон СилуановРоссияИндонезияБалиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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