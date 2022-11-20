06:41 20.11.2022 (обновлено: 10:21 20.11.2022)
В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20
Посол Индонезии Таварес заявил, что Джакарта уважает решение Путина не ехать на саммит G20
© Фото : Посольство Индонезии в РоссииПосол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес
© Фото : Посольство Индонезии в России
Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Джакарта с уважением отнеслась к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит "Большой двадцатки", заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
"Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины", — сказал он.
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В целом саммит прошел успешно, отметил посол.
"Несмотря на все сложности, которые предшествовали саммиту, он успешно прошел и достиг поставленных целей. Мы со своей стороны постарались сделать все на высшем уровне", — сказал дипломат и по-русски добавил: "Ура!"
По его словам, Индонезия собирается и дальше укреплять отношения с Москвой.
"Мы намерены расширять и укреплять отношения с Россией во многих аспектах — политическом, экономическом, культурном, гуманитарном", — заключил посол.
Саммит "Большой двадцатки" прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Россию на нем представляли глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.