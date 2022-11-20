https://ria.ru/20221120/indoneziya-1832832528.html

В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20

В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20 - РИА Новости, 20.11.2022

В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20

Джакарта с уважением отнеслась к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит "Большой двадцатки", заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T06:41

2022-11-20T06:41

2022-11-20T10:21

владимир путин

сергей лавров

антон силуанов

россия

индонезия

бали

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Джакарта с уважением отнеслась к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит "Большой двадцатки", заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес."Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины", — сказал он.В целом саммит прошел успешно, отметил посол."Несмотря на все сложности, которые предшествовали саммиту, он успешно прошел и достиг поставленных целей. Мы со своей стороны постарались сделать все на высшем уровне", — сказал дипломат и по-русски добавил: "Ура!"По его словам, Индонезия собирается и дальше укреплять отношения с Москвой.Саммит "Большой двадцатки" прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Россию на нем представляли глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.

https://ria.ru/20221118/g20-1832482793.html

https://ria.ru/20221117/vidodo-1832296655.html

россия

индонезия

бали

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владимир путин, сергей лавров, антон силуанов, россия, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20