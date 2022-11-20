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ВКС уничтожили две установки американской РСЗО HIMARS в районе Краматорска
ВКС уничтожили две установки американской РСЗО HIMARS в районе Краматорска - РИА Новости, 20.11.2022
ВКС уничтожили две установки американской РСЗО HIMARS в районе Краматорска
ВКС России уничтожили высокоточными ракетами две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:02
2022-11-20T14:02
2022-11-20T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
краматорск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ВКС России уничтожили высокоточными ракетами две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления украинских войск в районе населенного пункта Веселое Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, войска воздушно-космической обороны, краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:02 20.11.2022 (обновлено: 14:23 20.11.2022)
ВКС уничтожили две установки американской РСЗО HIMARS в районе Краматорска
Минобороны России: ВКС уничтожили две установки американской РСЗО HIMARS под Крматорском