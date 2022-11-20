https://ria.ru/20221120/himars-1832879570.html

ВКС уничтожили две установки американской РСЗО HIMARS в районе Краматорска

ВКС уничтожили две установки американской РСЗО HIMARS в районе Краматорска - РИА Новости, 20.11.2022

ВКС уничтожили две установки американской РСЗО HIMARS в районе Краматорска

ВКС России уничтожили высокоточными ракетами две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:02

2022-11-20T14:02

2022-11-20T14:23

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

краматорск

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ВКС России уничтожили высокоточными ракетами две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления украинских войск в районе населенного пункта Веселое Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.

краматорск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины