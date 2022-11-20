https://ria.ru/20221120/gretsiya-1832882389.html

Афины оставили мариупольских греков без помощи, заявили журналисты

Афины оставили мариупольских греков без помощи, заявили журналисты - РИА Новости, 20.11.2022

Афины оставили мариупольских греков без помощи, заявили журналисты

Правительство Греции много говорит перед телекамерами о греках Мариуполя, но забывает о них, как только выключаются камеры, помощь идет лишь от российских... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:25

2022-11-20T14:25

2022-11-20T14:59

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АФИНЫ, 20 ноя - РИА Новости. Правительство Греции много говорит перед телекамерами о греках Мариуполя, но забывает о них, как только выключаются камеры, помощь идет лишь от российских соотечественников, пишут греческие журналисты после посещения Донбасса.По их словам, в западных средствах массовой информации практически нет информации о реальной ситуации и разрушениях, оставленных украинскими войсками, но много мифов о якобы нарушениях российскими войсками.Группа греческих журналистов около недели была в новых регионах России, в том числе они посетили Мариуполь - столицу греков Приазовья, так как для греков особо чувствительной является тема соотечественников за рубежом. Они готовят и документальный фильм о ситуации в Донбассе.Как пишет на новостном портале Ieidisis ("Новости") журналист Спирос Сидерис, трагедия на Украине "оставила греков в районе Донбасса и Мариуполя беззащитными и одинокими". "Без всякой помощи и связи они пытаются тесно и с помощью греков России из Москвы, Сочи, Крыма выжить в почти полностью разрушенном городе", - пишет Сидерис."Мариуполь и Сартана (греческий поселок), первая тема в сводках новостей..., как только камеры выключились и обстановка стала тяжелой, были забыты, как заявили греческие жители этого района. До сих пор они не получили ни одного телефонного звонка от кого-либо из греческого государства, чтобы спросить, есть ли у них какие-либо нужды, нужна ли им помощь. Большинство из них являются гражданами Греции с греческими паспортами и вернулись после бегства в разные страны, чтобы отстроить свои города и деревни", - пишет Сидерис в репортаже.По его словам, помимо их разумных и справедливых жалоб, самым шокирующим фактом является то, что широко разрекламированное Мариупольское консульство с "героическим" консулом, который занимался "освобождением" и отправкой на родину приезжавших в начале спецоперации греческих журналистов, но не греков этого района, не заперто на замок, и внутри живет женщина.МИД Греции много писал о генконсуле Греции в Мариуполе Манолисе Андрулакисе, который до 15 марта был в городе, чтобы "работать и помогать грекам и журналистам в этом районе"."Награжденный медалью "героический" последний консул Мариуполя запирал и опечатывал консульство? Оставил ли он кого-нибудь из персонала для охраны здания? Консул забрал технику для выдачи Шенгенских виз или она там? Уничтожил секретные документы? Обеспечил ли целостность здания?" - интересуется журналист, отметив, что еще не получил ответа от министерства иностранных дел на эти вопросы."Вывеска над консульством Греции в Мариуполе висит до сих пор, как и медаль на груди "героического" консула", - добавляет он."Что все же произошло с эвакуацией консульства? Многое было услышано от греков Мариуполя, и будет стыдно за Грецию, если это правда", - пишет Сидерис.Он сообщил, что здание консульства больше месяца охраняли бойцы из чеченского отряда "Ахмат", чтобы его не разграбили. Сидерис поговорил с бойцами командира отряда Апты Алаудиновым."На развалинах, оставленных украинскими войсками под Северодонецком, мы встретили бойцов отряда "Ахмат", и обожание солдатами своего генерала было видно уже при упоминании имени Алаудинова. Хотя сложилось мнение, что подразделение "Ахмат" имеет партизанскую структуру и является мусульманской экстремистской машиной, на самом деле мы увидели, что это многонациональное и межрелигиозное подразделение, которое воюет в соответствии с международными правилами войны, уважает гражданское население и сосредотачивается исключительно на военные цели", - пишет Сидерис."Как бы странно это ни звучало и ни выглядело, сосуществование между солдатами разных религиозных конфессий является гармоничным, оно развеивает россказни о священной войне мусульман, убивающих христиан, которые пронизывают большую часть западных СМИ", - отмечает корреспондент.По его словам, в автомобилях отряда "Ахмат", помимо фотографий Ахмата Кадырова с лозунгом "Ахмат - Сила", был и христианский крест "АРХО" из религиозного символа Альфа-Омега, который символизирует, что Бог есть начало и конец.В отряде "Ахмат" есть и греки. "В этом отряде, как нам сказали, воюет несколько сотен, причем особо упоминается грек "Грек", правая рука Алаудинова", - отметил Сидерис.Греки "Ахмата" охраняли и греческих журналистов.Журналисты опубликовали и видео страшных разрушений в Мариуполе, Сартане, Северодонецке и других городах, двери подъездов с надписями "Помогите, здесь дети". Есть и кадры только что возведенных новых домов в Мариуполе.Сидерис рассказал РИА Новости, что одна гречанка сказала греческим журналистам: "Не посылайте оружие Украине, потому что это оружие может убить греков"."В моем понимании эта фраза станет заглавием для любой статьи, которую я напишу о происходящем тут", - сказал Сидерис.

https://ria.ru/20221117/podderzhka-1832097569.html

https://ria.ru/20221116/nato-1832044657.html

https://ria.ru/20221116/gretsiya-1831992563.html

https://ria.ru/20221108/port-1829832838.html

https://ria.ru/20221108/kleveta-1829895628.html

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Екатерина Зайцева

в мире, греция, украина, мариуполь, донецкая народная республика, ахмат кадыров (политик), чеченская республика (чечня)