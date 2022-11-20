https://ria.ru/20221120/granitsa-1832949497.html

Белоруссия усилила присутствие милиции на границе с Украиной

Белоруссия усилила присутствие милиции на границе с Украиной - РИА Новости, 20.11.2022

Белоруссия усилила присутствие милиции на границе с Украиной

Белоруссия усилила присутствие милиции на границе с Украиной, любые попытки совершения терактов будут пресечены, сообщил министр внутренних дел страны... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T20:56

2022-11-20T20:56

2022-11-20T23:04

в мире

иван кубраков

белоруссия

украина

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Белоруссия усилила присутствие милиции на границе с Украиной, любые попытки совершения терактов будут пресечены, сообщил министр внутренних дел страны генерал-лейтенант Иван Кубраков в интервью телеканалу СТВ."Что касается несения службы сотрудников милиции на границе, то это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно. Сотрудники и органов внутренних дел, и внутренних войск МВД, мы совместно с погранкомитетом постоянно несем службу по охране наших рубежей. И сегодня, конечно, мы усилили особенно границу с Украиной", — заявил он.По словам Кубракова, в последнее время беглые оппозиционеры распространяют большое количество информации об угрозе террористических актов на территории Белоруссии."Мы готовы обеспечить безопасность граждан везде: и в приграничье, и в Минске, и в любом областном центре. Для этого мы постоянно готовим личный состав, на сегодня для нас ничего нового нет, задачи поставлены четко. Если кто-то попытается — особенно что касается террористических актов, как я уже говорил ранее, когда мы проводили учения, — эти преступники будут уничтожены", — подчеркнул генерал.Ранее в воскресенье Госпогранкомитет Белоруссии заявил о незаконном пересечении границы вооруженным человеком с украинской стороны. Уточняется, что инцидент произошел 19 ноября. Пограничники проводят проверку.В начале октября президент Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе и стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, и назвал задачей Минска не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.При этом Госпогранкомитет Белоруссии уже не раз фиксировал провокации с украинской стороны. Отмечалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали украинские беспилотники.

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https://ria.ru/20221119/napadenie-1832807854.html

https://ria.ru/20221114/rybakov-1831476143.html

белоруссия

украина

минск

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в мире, иван кубраков, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко