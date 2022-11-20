https://ria.ru/20221120/granitsa-1832884223.html
В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины
В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины - РИА Новости, 20.11.2022
В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины
Госпогранкомитет Белоруссии заявил о незаконном пересечении границы вооруженным человеком с украинской стороны. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:35
2022-11-20T14:35
2022-11-20T19:51
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил о незаконном пересечении границы вооруженным человеком с украинской стороны.Как уточнила пресс-служба ведомства, это произошло 19 ноября, около 16:00. "Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии", — говорится в релизе.На белорусской территории этот человек снимал фото и видео и что-то искал или устанавливал в снегу. Пограничники проводят проверку."Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создают провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному боестолкновению", — заключили в Госпогранкомитете.В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе и стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине и назвал задачей Минска — не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.При этом Госпогранкомитет Белоруссии уже не раз фиксировал провокации с украинской стороны. В частности, отмечалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали украинские беспилотники.
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
14:35 20.11.2022 (обновлено: 19:51 20.11.2022)
В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины
Госпогранкомитет Белоруссии: вооруженный человек пересек границу со стороны Украины
МИНСК, 20 ноя — РИА Новости.
Госпогранкомитет Белоруссии заявил
о незаконном пересечении границы вооруженным человеком с украинской стороны.
Как уточнила пресс-служба ведомства, это произошло 19 ноября, около 16:00.
"Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии", — говорится в релизе.
На белорусской территории этот человек снимал фото и видео и что-то искал или устанавливал в снегу. Пограничники проводят проверку.
"Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создают провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному боестолкновению", — заключили в Госпогранкомитете.
В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что Украина
устраивает провокации на границе и стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине и назвал задачей Минска
— не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши
, Литвы и Латвии
.
При этом Госпогранкомитет Белоруссии уже не раз фиксировал провокации с украинской стороны. В частности, отмечалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали украинские беспилотники.