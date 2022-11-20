https://ria.ru/20221120/granitsa-1832884223.html

В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины

В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины - РИА Новости, 20.11.2022

В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины

Госпогранкомитет Белоруссии заявил о незаконном пересечении границы вооруженным человеком с украинской стороны. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:35

2022-11-20T14:35

2022-11-20T19:51

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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил о незаконном пересечении границы вооруженным человеком с украинской стороны.Как уточнила пресс-служба ведомства, это произошло 19 ноября, около 16:00. "Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии", — говорится в релизе.На белорусской территории этот человек снимал фото и видео и что-то искал или устанавливал в снегу. Пограничники проводят проверку."Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создают провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному боестолкновению", — заключили в Госпогранкомитете.В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе и стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине и назвал задачей Минска — не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.При этом Госпогранкомитет Белоруссии уже не раз фиксировал провокации с украинской стороны. В частности, отмечалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали украинские беспилотники.

https://ria.ru/20221119/napadenie-1832807854.html

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в мире, белоруссия, украина