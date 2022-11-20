Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/granitsa-1832884223.html
В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины
В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины - РИА Новости, 20.11.2022
В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины
Госпогранкомитет Белоруссии заявил о незаконном пересечении границы вооруженным человеком с украинской стороны. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:35
2022-11-20T19:51
в мире
белоруссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832939369_194:0:2801:1466_1920x0_80_0_0_f3e8dab638f617e3a1a6c9cbad700125.jpg
МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил о незаконном пересечении границы вооруженным человеком с украинской стороны.Как уточнила пресс-служба ведомства, это произошло 19 ноября, около 16:00. "Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии", — говорится в релизе.На белорусской территории этот человек снимал фото и видео и что-то искал или устанавливал в снегу. Пограничники проводят проверку."Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создают провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному боестолкновению", — заключили в Госпогранкомитете.В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе и стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине и назвал задачей Минска — не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.При этом Госпогранкомитет Белоруссии уже не раз фиксировал провокации с украинской стороны. В частности, отмечалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали украинские беспилотники.
https://ria.ru/20221119/napadenie-1832807854.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832939369_624:0:2579:1466_1920x0_80_0_0_92658edf3bacc3a22744833264761866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
14:35 20.11.2022 (обновлено: 19:51 20.11.2022)
 
В Белоруссии сообщили о провокации на границе со стороны Украины

Госпогранкомитет Белоруссии: вооруженный человек пересек границу со стороны Украины

© Пограничный комитет БелоруссииВооруженный человек в районе пункта пропуска Словечно. Кадр видео
Вооруженный человек в районе пункта пропуска Словечно. Кадр видео
© Пограничный комитет Белоруссии
Вооруженный человек в районе пункта пропуска Словечно. Кадр видео
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил о незаконном пересечении границы вооруженным человеком с украинской стороны.
Как уточнила пресс-служба ведомства, это произошло 19 ноября, около 16:00.
"Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии", — говорится в релизе.
На белорусской территории этот человек снимал фото и видео и что-то искал или устанавливал в снегу. Пограничники проводят проверку.
"Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создают провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному боестолкновению", — заключили в Госпогранкомитете.
В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе и стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине и назвал задачей Минска — не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.
При этом Госпогранкомитет Белоруссии уже не раз фиксировал провокации с украинской стороны. В частности, отмечалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали украинские беспилотники.
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 21:41
Враги "получат по зубам", если нападут на Белоруссию, пообещал замглавы МВД
 
В миреБелоруссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала