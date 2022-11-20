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В Госдуме предостерегли Киев от наступления на Крым - РИА Новости, 20.11.2022
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В Госдуме предостерегли Киев от наступления на Крым
В Госдуме предостерегли Киев от наступления на Крым - РИА Новости, 20.11.2022
В Госдуме предостерегли Киев от наступления на Крым
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае попытки украинских войск начать наступление на Крым им будет нанесен "окончательный... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:09
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в мире
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае попытки украинских войск начать наступление на Крым им будет нанесен "окончательный сокрушительный удар".Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров."Киевский режим продолжает бряцать оружием и пытаться запугивать крымчан. Но хотел бы предупредить, что по-серьезному мы еще и не начинали применять имеющееся у нас оружие. Поэтому в случае попыток наступления на Крым украинские войска получат не только отпор, но и окончательный сокрушительный удар. Это будет началом конца для нынешней киевской хунты", — сказал РИА Новости Шеремет.В Минобороны Украины ранее допустили, что конфликт может завершиться к концу весны. Кроме того, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря.
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в мире, михаил шеремет, владимир зеленский, андрей ермак, киев, украина, госдума рф, министерство обороны украины
В мире, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Киев, Украина, Госдума РФ, Министерство обороны Украины
17:09 20.11.2022 (обновлено: 23:10 20.11.2022)
 
В Госдуме предостерегли Киев от наступления на Крым

Депутат ГД Шеремет заявил, что ВСУ потерпят поражение при попытке наступления на Крым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае попытки украинских войск начать наступление на Крым им будет нанесен "окончательный сокрушительный удар".
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
"Киевский режим продолжает бряцать оружием и пытаться запугивать крымчан. Но хотел бы предупредить, что по-серьезному мы еще и не начинали применять имеющееся у нас оружие. Поэтому в случае попыток наступления на Крым украинские войска получат не только отпор, но и окончательный сокрушительный удар. Это будет началом конца для нынешней киевской хунты", — сказал РИА Новости Шеремет.
В Минобороны Украины ранее допустили, что конфликт может завершиться к концу весны. Кроме того, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря.
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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В миреМихаил ШереметВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакКиевУкраинаГосдума РФМинистерство обороны Украины
 
 
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