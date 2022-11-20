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Названы знаки зодиака, чьих представителей трудно забыть после расставания - РИА Новости, 20.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221120/goroskop-1832497308.html
Названы знаки зодиака, чьих представителей трудно забыть после расставания
Названы знаки зодиака, чьих представителей трудно забыть после расставания - РИА Новости, 20.11.2022
Названы знаки зодиака, чьих представителей трудно забыть после расставания
Влюбиться в них непросто, а забыть еще сложнее. Астрологи рассказали, среди представителей каких знаков зодиака много людей способных оказать неизгладимое... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T06:00
2022-11-20T06:07
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Влюбиться в них непросто, а забыть еще сложнее. Астрологи рассказали, среди представителей каких знаков зодиака много людей способных оказать неизгладимое влияние на жизнь своих бывших, пишет Pinkvilla. Тельцы полностью посвящают себя отношениям. Любимых они балуют изысканными блюдами, произведениями искусства и дарят цветы. Они ценят элегантность, мастерство и роскошь. Именно поэтому забыть о них после расставания так тяжело. В начале отношений Девы могут показаться суровыми. Но они всегда помогут в трудной ситуации. Интеллект, креативность и чувственность — вот секрет их шарма. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, какую большую ошибку совершили, если когда-нибудь отпустите Деву.Скорпионам очень трудно найти любовь. Они верные, уважают и ценят свою вторую половинку. Их чувства непоколебимы. Скорпионы настолько страстные, что о своей любви кричат едва ли не на весь мир. К любвеобильным и пылки Львам поклонники выстраиваются в очередь. Впрочем, отношения с ними не для слабонервных — нрав у них подчас свирепый. Если Львы влюбляются, то отдаются чувствам полностью.
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
06:00 20.11.2022 (обновлено: 06:07 20.11.2022)
 
Названы знаки зодиака, чьих представителей трудно забыть после расставания

Тельцы оказались среди знаков зодиака, чьих представителей трудно забыть

© Фото : Freepik/jcompДевушка уходит от молодого человека
Девушка уходит от молодого человека - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : Freepik/jcomp
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Влюбиться в них непросто, а забыть еще сложнее. Астрологи рассказали, среди представителей каких знаков зодиака много людей способных оказать неизгладимое влияние на жизнь своих бывших, пишет Pinkvilla.
Тельцы полностью посвящают себя отношениям. Любимых они балуют изысканными блюдами, произведениями искусства и дарят цветы. Они ценят элегантность, мастерство и роскошь. Именно поэтому забыть о них после расставания так тяжело.
В начале отношений Девы могут показаться суровыми. Но они всегда помогут в трудной ситуации. Интеллект, креативность и чувственность — вот секрет их шарма. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, какую большую ошибку совершили, если когда-нибудь отпустите Деву.
Скорпионам очень трудно найти любовь. Они верные, уважают и ценят свою вторую половинку. Их чувства непоколебимы. Скорпионы настолько страстные, что о своей любви кричат едва ли не на весь мир.
К любвеобильным и пылки Львам поклонники выстраиваются в очередь. Впрочем, отношения с ними не для слабонервных — нрав у них подчас свирепый. Если Львы влюбляются, то отдаются чувствам полностью.
Друзья в кафе - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 06:01Культура
Названы знаки зодиака, чьи представители легко переживают расставание
 
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