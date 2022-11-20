https://ria.ru/20221120/goroskop-1832497308.html

Названы знаки зодиака, чьих представителей трудно забыть после расставания

Названы знаки зодиака, чьих представителей трудно забыть после расставания - РИА Новости, 20.11.2022

Названы знаки зодиака, чьих представителей трудно забыть после расставания

Влюбиться в них непросто, а забыть еще сложнее. Астрологи рассказали, среди представителей каких знаков зодиака много людей способных оказать неизгладимое... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T06:00

2022-11-20T06:00

2022-11-20T06:07

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Влюбиться в них непросто, а забыть еще сложнее. Астрологи рассказали, среди представителей каких знаков зодиака много людей способных оказать неизгладимое влияние на жизнь своих бывших, пишет Pinkvilla. Тельцы полностью посвящают себя отношениям. Любимых они балуют изысканными блюдами, произведениями искусства и дарят цветы. Они ценят элегантность, мастерство и роскошь. Именно поэтому забыть о них после расставания так тяжело. В начале отношений Девы могут показаться суровыми. Но они всегда помогут в трудной ситуации. Интеллект, креативность и чувственность — вот секрет их шарма. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, какую большую ошибку совершили, если когда-нибудь отпустите Деву.Скорпионам очень трудно найти любовь. Они верные, уважают и ценят свою вторую половинку. Их чувства непоколебимы. Скорпионы настолько страстные, что о своей любви кричат едва ли не на весь мир. К любвеобильным и пылки Львам поклонники выстраиваются в очередь. Впрочем, отношения с ними не для слабонервных — нрав у них подчас свирепый. Если Львы влюбляются, то отдаются чувствам полностью.

https://ria.ru/20221113/goroskop-1830932869.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака