https://ria.ru/20221120/golosovanie-1832923959.html
В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах
В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах - РИА Новости, 20.11.2022
В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах
В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись на всей территории страны. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T18:16
2022-11-20T18:16
2022-11-20T21:53
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
астана
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись на всей территории страны.В 18:00 мск закрылись участки в пяти регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. Голосование на основной части республики завершилось на час раньше — в 17:00 мск.Как сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров, предварительная явка составила 69,43 процента. Больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области — 81,42 процента, меньше всего — в городе Алма-Ате — 28,72 процента.Начальник управления генеральной прокуратуры Казахстана Азамат Саргазин отметил, что подготовка в целом к выборам и само голосование прошли в спокойной обстановке.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.
https://ria.ru/20221120/miting-1832920225.html
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832845408.html
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, астана, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Астана, Выборы президента Казахстана — 2022
18:16 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах
В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах, участки закрылись
АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись на всей территории страны.
В 18:00 мск закрылись участки в пяти регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. Голосование на основной части республики завершилось на час раньше — в 17:00 мск.
Как сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров, предварительная явка составила 69,43 процента. Больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области — 81,42 процента, меньше всего — в городе Алма-Ате
— 28,72 процента.
Начальник управления генеральной прокуратуры Казахстана Азамат Саргазин отметил, что подготовка в целом к выборам и само голосование прошли в спокойной обстановке.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев
.
В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.