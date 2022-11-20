https://ria.ru/20221120/golosovanie-1832923959.html

В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах

В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах - РИА Новости, 20.11.2022

В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах

В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись на всей территории страны. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T18:16

2022-11-20T18:16

2022-11-20T21:53

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выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. В Казахстане участки для голосования на выборах президента закрылись на всей территории страны.В 18:00 мск закрылись участки в пяти регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. Голосование на основной части республики завершилось на час раньше — в 17:00 мск.Как сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров, предварительная явка составила 69,43 процента. Больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области — 81,42 процента, меньше всего — в городе Алма-Ате — 28,72 процента.Начальник управления генеральной прокуратуры Казахстана Азамат Саргазин отметил, что подготовка в целом к выборам и само голосование прошли в спокойной обстановке.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.

https://ria.ru/20221120/miting-1832920225.html

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832845408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, астана, выборы президента казахстана — 2022