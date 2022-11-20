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Der Spiegel: Германия готовит план на случай войны с Россией - РИА Новости, 20.11.2022
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Der Spiegel: Германия готовит план на случай войны с Россией
Der Spiegel: Германия готовит план на случай войны с Россией - РИА Новости, 20.11.2022
Der Spiegel: Германия готовит план на случай войны с Россией
Бундесвер проведет полномасштабную "военную оборонительную и оперативную подготовку" на случай прямого столкновения с Россией, пишет Der Spiegel, ссылаясь на... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:45
2022-11-20T16:09
в мире
владимир путин
москва
германия
россия
бундесвер германии
нато
евросоюз
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бундесвер проведет полномасштабную "военную оборонительную и оперативную подготовку" на случай прямого столкновения с Россией, пишет Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ, подписанный главным инспектором немецких вооруженных сил Эберхардом Цорном.Генерал считает, что Москва якобы представляет для Берлина угрозу, которая требует создания плана действий на случай войны."Нападение на Германию потенциально может произойти без предупреждения и будет иметь огромные, возможно, даже разрушительные последствия", — пишет Цорн, не приведя никаких доказательств "агрессивных планов" Москвы.По его мнению, Берлину следует взять на себя ведущую роль в Европе и сделать свою армию более надежной, а не полагаться на поддержку НАТО или ЕС. План предусматривает, что к 2024 году бундесвер должен сформировать по крайней мере одну полностью оснащенную дивизию.В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Кремль в "агрессивных планах" и даже в том, что он прибегает к ядерному шантажу, якобы угрожая нанести удар оружием массового поражения. В Москве неоднократно подчеркивали, что российская ядерная доктрина носит оборонительный характер, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, но Запад нагнетает обстановку вокруг российской угрозы, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.При этом Владимир Путин не раз предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он отметил, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на благоразумие западных лидеров.
https://ria.ru/20221120/ukraina-1832842250.html
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в мире, владимир путин, москва, германия, россия, бундесвер германии, нато, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Москва, Германия, Россия, Бундесвер Германии, НАТО, Евросоюз
15:45 20.11.2022 (обновлено: 16:09 20.11.2022)
 
Der Spiegel: Германия готовит план на случай войны с Россией

Der Spiegel: бундесвер разработал план действий на случай войны с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бундесвер проведет полномасштабную "военную оборонительную и оперативную подготовку" на случай прямого столкновения с Россией, пишет Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ, подписанный главным инспектором немецких вооруженных сил Эберхардом Цорном.
Генерал считает, что Москва якобы представляет для Берлина угрозу, которая требует создания плана действий на случай войны.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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"Нападение на Германию потенциально может произойти без предупреждения и будет иметь огромные, возможно, даже разрушительные последствия", — пишет Цорн, не приведя никаких доказательств "агрессивных планов" Москвы.
По его мнению, Берлину следует взять на себя ведущую роль в Европе и сделать свою армию более надежной, а не полагаться на поддержку НАТО или ЕС. План предусматривает, что к 2024 году бундесвер должен сформировать по крайней мере одну полностью оснащенную дивизию.
В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Кремль в "агрессивных планах" и даже в том, что он прибегает к ядерному шантажу, якобы угрожая нанести удар оружием массового поражения. В Москве неоднократно подчеркивали, что российская ядерная доктрина носит оборонительный характер, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, но Запад нагнетает обстановку вокруг российской угрозы, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.
При этом Владимир Путин не раз предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он отметил, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на благоразумие западных лидеров.
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