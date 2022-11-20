https://ria.ru/20221120/germaniya-1832873132.html

В ФРГ назвали масштабные отключения электроэнергии зимой маловероятными

В ФРГ назвали масштабные отключения электроэнергии зимой маловероятными - РИА Новости, 20.11.2022

В ФРГ назвали масштабные отключения электроэнергии зимой маловероятными

Немецкое Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) считает масштабные отключения электроэнергии в Германии... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T13:16

2022-11-20T13:16

2022-11-20T13:16

в мире

германия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Немецкое Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) считает масштабные отключения электроэнергии в Германии маловероятными.Ранее глава BBK Ральф Тислер в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что зимой в Германии могут быть краткосрочные отключения электроэнергии. По его словам, речь будет идти о "региональном и ограниченном по времени нарушении электроснабжения".В этой связи ведомство выпустило пояснения. "Масштабное отключение электроэнергии в Германии крайне маловероятно. Система электроснабжения спроектирована с многочисленными резервированиями и имеет многочисленные механизмы безопасности для стабилизации энергосистемы в случае сбоев", - прокомментировало ВВК в официальном аккаунте в Twitter.Отмечается, что аналогичным образом, "вероятность региональных и временных вынужденных отключений для дальнейшего обеспечения надежности общего снабжения считается низкой"."Президент BBK Ральф Тислер упомянул о таком сценарии в интервью газете Welt am Sonntag, чтобы подчеркнуть фундаментальную важность мер предосторожности. BBK сожалеет о неверной формулировке и настоящим разъясняет ее", - пояснило управление.

https://ria.ru/20221118/el-1832628574.html

https://ria.ru/20221106/tseny-1829533785.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, санкции в отношении россии