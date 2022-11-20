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В ФРГ назвали масштабные отключения электроэнергии зимой маловероятными - РИА Новости, 20.11.2022
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В ФРГ назвали масштабные отключения электроэнергии зимой маловероятными
В ФРГ назвали масштабные отключения электроэнергии зимой маловероятными - РИА Новости, 20.11.2022
В ФРГ назвали масштабные отключения электроэнергии зимой маловероятными
Немецкое Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) считает масштабные отключения электроэнергии в Германии... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:16
2022-11-20T13:16
в мире
германия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Немецкое Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) считает масштабные отключения электроэнергии в Германии маловероятными.Ранее глава BBK Ральф Тислер в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что зимой в Германии могут быть краткосрочные отключения электроэнергии. По его словам, речь будет идти о "региональном и ограниченном по времени нарушении электроснабжения".В этой связи ведомство выпустило пояснения. "Масштабное отключение электроэнергии в Германии крайне маловероятно. Система электроснабжения спроектирована с многочисленными резервированиями и имеет многочисленные механизмы безопасности для стабилизации энергосистемы в случае сбоев", - прокомментировало ВВК в официальном аккаунте в Twitter.Отмечается, что аналогичным образом, "вероятность региональных и временных вынужденных отключений для дальнейшего обеспечения надежности общего снабжения считается низкой"."Президент BBK Ральф Тислер упомянул о таком сценарии в интервью газете Welt am Sonntag, чтобы подчеркнуть фундаментальную важность мер предосторожности. BBK сожалеет о неверной формулировке и настоящим разъясняет ее", - пояснило управление.
https://ria.ru/20221118/el-1832628574.html
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в мире, германия, санкции в отношении россии
В мире, Германия, Санкции в отношении России
13:16 20.11.2022
 
В ФРГ назвали масштабные отключения электроэнергии зимой маловероятными

Ведомство по ЧС назвало масштабные отключения электроэнергии в Германии маловероятными

© AP Photo / Kay NietfeldЗдание Рейхстага в Берлине, Германия
Здание Рейхстага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Kay Nietfeld
Здание Рейхстага в Берлине, Германия . Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Немецкое Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) считает масштабные отключения электроэнергии в Германии маловероятными.
Ранее глава BBK Ральф Тислер в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что зимой в Германии могут быть краткосрочные отключения электроэнергии. По его словам, речь будет идти о "региональном и ограниченном по времени нарушении электроснабжения".
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В этой связи ведомство выпустило пояснения. "Масштабное отключение электроэнергии в Германии крайне маловероятно. Система электроснабжения спроектирована с многочисленными резервированиями и имеет многочисленные механизмы безопасности для стабилизации энергосистемы в случае сбоев", - прокомментировало ВВК в официальном аккаунте в Twitter.
Отмечается, что аналогичным образом, "вероятность региональных и временных вынужденных отключений для дальнейшего обеспечения надежности общего снабжения считается низкой".
"Президент BBK Ральф Тислер упомянул о таком сценарии в интервью газете Welt am Sonntag, чтобы подчеркнуть фундаментальную важность мер предосторожности. BBK сожалеет о неверной формулировке и настоящим разъясняет ее", - пояснило управление.
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