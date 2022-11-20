https://ria.ru/20221120/gaz-1832940902.html

СМИ: европейские компании договариваются о покупке СПГ на последующие годы

СМИ: европейские компании договариваются о покупке СПГ на последующие годы - РИА Новости, 20.11.2022

СМИ: европейские компании договариваются о покупке СПГ на последующие годы

Некоторые европейские компании ведут переговоры с производителями сжиженного природного газа (СПГ) о приобретении газа на последующие годы, сообщает газета Wall РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T19:49

2022-11-20T19:49

2022-11-20T19:53

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Некоторые европейские компании ведут переговоры с производителями сжиженного природного газа (СПГ) о приобретении газа на последующие годы, сообщает газета Wall Street Journal.Как отмечает издание, газохранилища в странах ЕС в настоящий момент заполнены приблизительно на 95%, однако обеспечение газом на предстоящие зимы станет для европейских стран более сложным, учитывая, что они "оказались отрезаны" от поставок из России, а глобальная конкуренция за СПГ растет.По информации источников издания, в последние недели немецкие компании BASF и Uniper провели переговоры с американскими и другими производителями о потенциальных соглашениях о поставках СПГ после середины нынешнего десятилетия.Источники сообщают, что покупатели газа из Европы хотят более низких цен, в то время как поставщики из США считают, что клиенты не учитывают инфляцию, транспортные расходы и финансовые риски.Сейчас в европейских газохранилищах насчитывается 103,7 миллиарда кубометров газа. Больше всего запасов в Германии — 23,8 миллиарда кубометров, в Италии — 17,8 миллиарда, во Франции — 12,9 миллиарда, в Австрии — 8,9 миллиарда кубометров. На эти страны приходится больше 60% запасов этого вида топлива в Евросоюзе.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221105/es-1829373937.html

https://ria.ru/20221119/gaz-1832680191.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, европа, сша, евросоюз, basf se, uniper