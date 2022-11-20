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Российско-германский форум "Петербургский диалог" распустят, пишет Spiegel
Российско-германский форум "Петербургский диалог" распустят, пишет Spiegel - РИА Новости, 20.11.2022
Российско-германский форум "Петербургский диалог" распустят, пишет Spiegel
Форум "Петербургский диалог", основанный для улучшения взаимопонимания между гражданскими обществами Германии и России, распустят, сообщил немецкий журнал... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T00:43
2022-11-20T00:43
2022-11-20T00:44
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герхард шредер
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российско-германский форум "петербургский диалог"
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Форум "Петербургский диалог", основанный для улучшения взаимопонимания между гражданскими обществами Германии и России, распустят, сообщил немецкий журнал Spiegel.По данным издания, решение о роспуске было принято на заседании в минувшую пятницу и должно быть вынесено на рассмотрение 22 ноября."Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и Герхарда Шредера, тогда занимавшего пост канцлера ФРГ. Цель форума — содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.
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в мире, владимир путин, герхард шредер, германия, россия, российско-германский форум "петербургский диалог", общество
В мире, Владимир Путин, Герхард Шредер, Германия, Россия, Российско-германский форум "Петербургский диалог", Общество
00:43 20.11.2022 (обновлено: 00:44 20.11.2022)
Российско-германский форум "Петербургский диалог" распустят, пишет Spiegel
Spiegel сообщил о роспуске российско-германского форума "Петербургский диалог"