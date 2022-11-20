https://ria.ru/20221120/forum-1832821181.html

Российско-германский форум "Петербургский диалог" распустят, пишет Spiegel

Российско-германский форум "Петербургский диалог" распустят, пишет Spiegel - РИА Новости, 20.11.2022

Российско-германский форум "Петербургский диалог" распустят, пишет Spiegel

Форум "Петербургский диалог", основанный для улучшения взаимопонимания между гражданскими обществами Германии и России, распустят, сообщил немецкий журнал... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T00:43

2022-11-20T00:43

2022-11-20T00:44

в мире

владимир путин

герхард шредер

германия

россия

российско-германский форум "петербургский диалог"

общество

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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Форум "Петербургский диалог", основанный для улучшения взаимопонимания между гражданскими обществами Германии и России, распустят, сообщил немецкий журнал Spiegel.По данным издания, решение о роспуске было принято на заседании в минувшую пятницу и должно быть вынесено на рассмотрение 22 ноября."Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и Герхарда Шредера, тогда занимавшего пост канцлера ФРГ. Цель форума — содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.

https://ria.ru/20221118/kitay-1832420942.html

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в мире, владимир путин, герхард шредер, германия, россия, российско-германский форум "петербургский диалог", общество