https://ria.ru/20221120/finnair-1832869238.html

Finnair отменила около ста рейсов из-за забастовки бортпроводников

Finnair отменила около ста рейсов из-за забастовки бортпроводников - РИА Новости, 20.11.2022

Finnair отменила около ста рейсов из-за забастовки бортпроводников

Авиакомпания Finnair отменила около 100 рейсов из аэропорта Хельсинки из-за забастовки бортпроводников, сообщает в воскресенье перевозчик. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T12:37

2022-11-20T12:37

2022-11-20T12:37

туризм

новости - туризм

хельсинки

финляндия

сингапур

finnair

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156154/40/1561544057_0:52:2049:1204_1920x0_80_0_0_465d6f8d53c421f3b7979df16524f74a.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Finnair отменила около 100 рейсов из аэропорта Хельсинки из-за забастовки бортпроводников, сообщает в воскресенье перевозчик."Finnair вынуждена отменить около 100 рейсов из аэропорта Хельсинки в воскресенье 20 ноября и понедельник 21 ноября. Финский профсоюз работников транспорта объявил о забастовке бортпроводников Finnair в Хельсинки в период с воскресенья 20 ноября, 15:00 до понедельника 21 ноября, 15:00", - говорится в сообщении.Забастовка не затрагивает рейсы, выполняемые авиакомпанией Norra (дочка Finnair), а также рейсы, обслуживание салонов которых обеспечивают партнеры Finnair, например, рейсы в Сингапур и Индию, или рейсы, выполняемые самолетами и экипажами других авиакомпаний, например, в Барселону и Мадрид (выполняет Iberia)."Мы глубоко сожалеем о беспокойстве и неудобствах, которые причиняет забастовка нашим клиентам, и делаем все возможное, чтобы перенаправить наших клиентов как можно скорее. Печально, что профсоюз выбрал путь незаконной забастовки вместо переговоров… Мы все еще надеемся найти решение вместе", - приводится в сообщении цитата главного операционного директора Finnair Яакко Шильдта.Авиакомпания Finnair 16 ноября объявила о планах передачи 450 рабочих мест бортпроводников в Финляндии, занятым на рейсах в Таиланд и США, субподрядчикам для снижения расходов компании и достижения прибыльности. Перевозчик уточнял, что обслуживание салонов самолетов на маршрутах Finnair в Сингапур, Гонконг и Индию, а также на маршрутах в Доху из Стокгольма и Копенгагена уже осуществляется партнерами авиакомпании.В настоящее время в Финляндии в Finnair работает около 1750 членов кабинного экипажа.Finnair понесла значительные убытки во время пандемии COVID-19 и закрытия российского воздушного пространства, что существенно влияет на прибыльность перевозчика.Как сообщалось в промежуточном финансовом отчете перевозчика по итогам 9 месяцев этого года, авиакомпания впервые за три года показала прибыль 35,2 миллиона евро по итогам третьего квартала и планирует в дальнейшем сокращать все возможные издержки.Finnair - крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki.

https://ria.ru/20221029/aviakompaniya-1827773622.html

https://ria.ru/20220303/finnair-1776308108.html

https://ria.ru/20221118/zabastovka-1832671088.html

хельсинки

финляндия

сингапур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, хельсинки, финляндия, сингапур, finnair