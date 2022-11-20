https://ria.ru/20221120/egipet-1832865276.html
Россияне не обращались в посольство после крупного ДТП в Египте
Россияне не обращались в посольство после крупного ДТП в Египте - РИА Новости, 20.11.2022
Россияне не обращались в посольство после крупного ДТП в Египте
Посольство РФ в Каире не получало обращений от граждан РФ в связи с ДТП, унесшим жизни 12 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T12:09
2022-11-20T12:09
2022-11-20T12:19
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КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Каире не получало обращений от граждан РФ в связи с ДТП, унесшим жизни 12 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства."К нам пока никто из граждан не обращался", - сообщили в дипмиссии.Ранее египетские СМИ сообщили, что в столкновении автобуса и грузовика на побережье Красного моря между городами Рас-Гариб и Заафарана в Египте погибли 12 человек, ранены 30.Автобус вез пассажиров из столицы в курортную Хургаду.
https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, каир (город), красное море, хургада, новости - туризм
Туризм, В мире, Россия, Каир (город), Красное море, Хургада, Новости - Туризм
12:09 20.11.2022 (обновлено: 12:19 20.11.2022)
Россияне не обращались в посольство после крупного ДТП в Египте
Посольство в Каире: россияне пока не обращались в дипмиссию из-за ДТП с автобусом в Египте