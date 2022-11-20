https://ria.ru/20221120/dtp-1832856322.html
В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли
В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли - РИА Новости, 20.11.2022
В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли
Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Югра" в Советском районе в субботу, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T11:13
2022-11-20T11:13
2022-11-20T11:13
происшествия
югра
ханты-мансийский ао
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Югра" в Советском районе в субботу, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры."Организована проверка по факту произошедшего 19 ноября дорожно-транспортного происшествия, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", – сказала собеседница агентства.По информации управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, в субботу на 413 километре автодороги "Югра" в Советском районе произошло столкновение автомобилей Kia Ceed и Datsun. В результате ДТП один пассажир автомобиля Datsun и три пассажира Kia Ceed погибли, водители иномарок получили травмы различной степени тяжести.Ход расследования уголовного дела контролируются прокуратурой, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
ханты-мансийский ао
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, югра, ханты-мансийский ао
Происшествия, Югра, Ханты-Мансийский АО
В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли
Четыре человека погибли при столкновении автомобилей Kia Ceed и Datsun на трассе "Югра"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости.
Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Югра" в Советском районе в субботу, возбуждено уголовное дело, сообщили
РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Организована проверка по факту произошедшего 19 ноября дорожно-транспортного происшествия, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", – сказала собеседница агентства.
По информации управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, в субботу на 413 километре автодороги "Югра" в Советском районе произошло столкновение автомобилей Kia Ceed и Datsun. В результате ДТП один пассажир автомобиля Datsun и три пассажира Kia Ceed погибли, водители иномарок получили травмы различной степени тяжести.
Ход расследования уголовного дела контролируются прокуратурой, добавили в ведомстве.