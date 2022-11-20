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В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли - РИА Новости, 20.11.2022
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В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли
В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли - РИА Новости, 20.11.2022
В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли
Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Югра" в Советском районе в субботу, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T11:13
2022-11-20T11:13
происшествия
югра
ханты-мансийский ао
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Югра" в Советском районе в субботу, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры."Организована проверка по факту произошедшего 19 ноября дорожно-транспортного происшествия, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", – сказала собеседница агентства.По информации управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, в субботу на 413 километре автодороги "Югра" в Советском районе произошло столкновение автомобилей Kia Ceed и Datsun. В результате ДТП один пассажир автомобиля Datsun и три пассажира Kia Ceed погибли, водители иномарок получили травмы различной степени тяжести.Ход расследования уголовного дела контролируются прокуратурой, добавили в ведомстве.
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происшествия, югра, ханты-мансийский ао
Происшествия, Югра, Ханты-Мансийский АО
11:13 20.11.2022
 
В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли

Четыре человека погибли при столкновении автомобилей Kia Ceed и Datsun на трассе "Югра"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Югра" в Советском районе в субботу, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Организована проверка по факту произошедшего 19 ноября дорожно-транспортного происшествия, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", – сказала собеседница агентства.
По информации управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, в субботу на 413 километре автодороги "Югра" в Советском районе произошло столкновение автомобилей Kia Ceed и Datsun. В результате ДТП один пассажир автомобиля Datsun и три пассажира Kia Ceed погибли, водители иномарок получили травмы различной степени тяжести.
Ход расследования уголовного дела контролируются прокуратурой, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияЮграХанты-Мансийский АО
 
 
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