https://ria.ru/20221120/dtp-1832856322.html

В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли

В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли - РИА Новости, 20.11.2022

В Югре столкнулись две иномарки, четыре человека погибли

Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Югра" в Советском районе в субботу, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T11:13

2022-11-20T11:13

2022-11-20T11:13

происшествия

югра

ханты-мансийский ао

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Югра" в Советском районе в субботу, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры."Организована проверка по факту произошедшего 19 ноября дорожно-транспортного происшествия, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", – сказала собеседница агентства.По информации управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, в субботу на 413 километре автодороги "Югра" в Советском районе произошло столкновение автомобилей Kia Ceed и Datsun. В результате ДТП один пассажир автомобиля Datsun и три пассажира Kia Ceed погибли, водители иномарок получили травмы различной степени тяжести.Ход расследования уголовного дела контролируются прокуратурой, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

ханты-мансийский ао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, югра, ханты-мансийский ао