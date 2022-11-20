https://ria.ru/20221120/dtp-1832831305.html

Жертв аварий на дорогах в России каждый год становится меньше, сообщило МВД

Жертв аварий на дорогах в России каждый год становится меньше, сообщило МВД - РИА Новости, 20.11.2022

Жертв аварий на дорогах в России каждый год становится меньше, сообщило МВД

Число погибших в авариях на российских дорогах снижается каждый год и за девять лет сократилось почти вдвое, следует из данных Научного центра безопасности... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T06:07

2022-11-20T06:07

2022-11-20T12:21

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших в авариях на российских дорогах снижается каждый год и за девять лет сократилось почти вдвое, следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД.Так, если 2012 году жертвами ДТП стали 27 991 человек, то в 2021 — 14 874 человека. Постоянно уменьшается и число пострадавших — с 258 618 человек в 2012-м до 167 856 в прошлом году.Данные этого года также говорят об улучшении статистики: за девять месяцев в авариях погибли 10 078 человек, тогда как годом ранее этот показатель составил 10 584 человека.Еще в 2018 году в России утвердили стратегию безопасности дорожного движения. Ее целями называлось повышение безопасности движения и стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030 году.Как рассказал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, улучшению ситуации с ДТП способствует развитие дорожной инфраструктуры и современных технологий."В последние несколько лет благодаря и ремонту дорог, и тем же камерам, и увеличению тех же пробок — потому что при увеличении пробок снижается скорость движения — большое количество ДТП переходит из разряда "с пострадавшими" в разряд "без пострадавших", когда страдает только железо", — сказал он.Эксперт отметил, что бороться с аварийностью помогают и камеры, причем не только фиксирующие скорость."Когда вы говорите про камеры, большинство думает про камеры, касающиеся скорости. На самом деле уже несколько лет это объективно не так. Камера, например, находящаяся на перекрестке и фиксирующая проезд на красный свет, выезд на занятый перекресток, поворот не из того ряда, она просто своим фактом нахождения <...> блокирует вот эти нарушения, которые могут быть именно очень тяжелыми с точки зрения последствий", — добавил Солдунов.В борьбе с дорожным травматизмом помогает также профилактическая работа, заключил он.Воскресенье, 20 ноября, — Всемирный день памяти жертв ДТП. Этот день памяти входит в систему международных и всемирных дней ООН.

https://ria.ru/20221105/dtp-1829353899.html

https://ria.ru/20221115/most-1831757588.html

https://ria.ru/20221120/zhertvy_dtp-1832444448.html

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