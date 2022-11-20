https://ria.ru/20221120/dtp-1832831305.html
Жертв аварий на дорогах в России каждый год становится меньше, сообщило МВД
Жертв аварий на дорогах в России каждый год становится меньше, сообщило МВД - РИА Новости, 20.11.2022
Жертв аварий на дорогах в России каждый год становится меньше, сообщило МВД
Число погибших в авариях на российских дорогах снижается каждый год и за девять лет сократилось почти вдвое, следует из данных Научного центра безопасности... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T06:07
2022-11-20T06:07
2022-11-20T12:21
общество
россия
оон
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d95fbec9f576149c5944efa1ed94b533.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших в авариях на российских дорогах снижается каждый год и за девять лет сократилось почти вдвое, следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД.Так, если 2012 году жертвами ДТП стали 27 991 человек, то в 2021 — 14 874 человека. Постоянно уменьшается и число пострадавших — с 258 618 человек в 2012-м до 167 856 в прошлом году.Данные этого года также говорят об улучшении статистики: за девять месяцев в авариях погибли 10 078 человек, тогда как годом ранее этот показатель составил 10 584 человека.Еще в 2018 году в России утвердили стратегию безопасности дорожного движения. Ее целями называлось повышение безопасности движения и стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030 году.Как рассказал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, улучшению ситуации с ДТП способствует развитие дорожной инфраструктуры и современных технологий."В последние несколько лет благодаря и ремонту дорог, и тем же камерам, и увеличению тех же пробок — потому что при увеличении пробок снижается скорость движения — большое количество ДТП переходит из разряда "с пострадавшими" в разряд "без пострадавших", когда страдает только железо", — сказал он.Эксперт отметил, что бороться с аварийностью помогают и камеры, причем не только фиксирующие скорость."Когда вы говорите про камеры, большинство думает про камеры, касающиеся скорости. На самом деле уже несколько лет это объективно не так. Камера, например, находящаяся на перекрестке и фиксирующая проезд на красный свет, выезд на занятый перекресток, поворот не из того ряда, она просто своим фактом нахождения <...> блокирует вот эти нарушения, которые могут быть именно очень тяжелыми с точки зрения последствий", — добавил Солдунов.В борьбе с дорожным травматизмом помогает также профилактическая работа, заключил он.Воскресенье, 20 ноября, — Всемирный день памяти жертв ДТП. Этот день памяти входит в систему международных и всемирных дней ООН.
https://ria.ru/20221105/dtp-1829353899.html
https://ria.ru/20221115/most-1831757588.html
https://ria.ru/20221120/zhertvy_dtp-1832444448.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_0380f94044ced5091762290a78c3356d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, оон, дтп
Общество, Россия, ООН, ДТП
06:07 20.11.2022 (обновлено: 12:21 20.11.2022)
Жертв аварий на дорогах в России каждый год становится меньше, сообщило МВД
МВД сообщило о ежегодном снижении числа аварий на российских дорогах
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших в авариях на российских дорогах снижается каждый год и за девять лет сократилось почти вдвое, следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД.
Так, если 2012 году жертвами ДТП стали 27 991 человек, то в 2021 — 14 874 человека. Постоянно уменьшается и число пострадавших — с 258 618 человек в 2012-м до 167 856 в прошлом году.
Данные этого года также говорят об улучшении статистики: за девять месяцев в авариях погибли 10 078 человек, тогда как годом ранее этот показатель составил 10 584 человека.
Еще в 2018 году в России утвердили стратегию безопасности дорожного движения. Ее целями называлось повышение безопасности движения и стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030 году.
Как рассказал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, улучшению ситуации с ДТП способствует развитие дорожной инфраструктуры и современных технологий.
"В последние несколько лет благодаря и ремонту дорог, и тем же камерам, и увеличению тех же пробок — потому что при увеличении пробок снижается скорость движения — большое количество ДТП переходит из разряда "с пострадавшими" в разряд "без пострадавших", когда страдает только железо", — сказал он.
Эксперт отметил, что бороться с аварийностью помогают и камеры, причем не только фиксирующие скорость.
"Когда вы говорите про камеры, большинство думает про камеры, касающиеся скорости. На самом деле уже несколько лет это объективно не так. Камера, например, находящаяся на перекрестке и фиксирующая проезд на красный свет, выезд на занятый перекресток, поворот не из того ряда, она просто своим фактом нахождения <...> блокирует вот эти нарушения, которые могут быть именно очень тяжелыми с точки зрения последствий", — добавил Солдунов.
В борьбе с дорожным травматизмом помогает также профилактическая работа, заключил он.
Воскресенье, 20 ноября, — Всемирный день памяти жертв ДТП. Этот день памяти входит в систему международных и всемирных дней ООН
.