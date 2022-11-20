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Украинские войска обстреляли четыре района Донецка - РИА Новости, 20.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/donetsk-1832875225.html
Украинские войска обстреляли четыре района Донецка
Украинские войска обстреляли четыре района Донецка - РИА Новости, 20.11.2022
Украинские войска обстреляли четыре района Донецка
Украинские войска в воскресенье обстреляли Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибра 152 РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:30
2022-11-20T13:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 12.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
13:30 20.11.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре района Донецка

Прредставительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по четырем районам Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки украинскиого снаряда в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки украинскиого снаряда в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки украинскиого снаряда в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 12.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 08:00
Запад сделал Украину тараном против России
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 ноября, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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