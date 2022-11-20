https://ria.ru/20221120/donetsk-1832837840.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T08:38

2022-11-20T08:38

2022-11-20T08:39

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 06.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс