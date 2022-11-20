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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T08:38
2022-11-20T08:38
2022-11-20T08:39
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 06.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
08:38 20.11.2022 (обновлено: 08:39 20.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка