https://ria.ru/20221120/dnr-1832891581.html

ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 20.11.2022

ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска в воскресенье за два часа обстреляли Троицкое, Каштановое, Минеральное, Ясиноватую и Макеевку, выпустив в общей сложности 25 снарядов... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:16

2022-11-20T15:16

2022-11-20T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

макеевка

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье за два часа обстреляли Троицкое, Каштановое, Минеральное, Ясиноватую и Макеевку, выпустив в общей сложности 25 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ведомство добавило, что в 14.15 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Минеральное, в 14.30 - три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая, в 14.40 - четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Макеевки.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

макеевка

донецк

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, макеевка, донецк, сцкк