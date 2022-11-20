ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Троицкое, Каштановое, Минеральное, Ясиноватую и Макеевку
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье за два часа обстреляли Троицкое, Каштановое, Минеральное, Ясиноватую и Макеевку, выпустив в общей сложности 25 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12:47 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Троицкое: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра... 14:10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 14.15 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Минеральное, в 14.30 - три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая, в 14.40 - четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Макеевки.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.