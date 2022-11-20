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ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/dnr-1832891581.html
ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 20.11.2022
ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска в воскресенье за два часа обстреляли Троицкое, Каштановое, Минеральное, Ясиноватую и Макеевку, выпустив в общей сложности 25 снарядов... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:16
2022-11-20T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
макеевка
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье за два часа обстреляли Троицкое, Каштановое, Минеральное, Ясиноватую и Макеевку, выпустив в общей сложности 25 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ведомство добавило, что в 14.15 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Минеральное, в 14.30 - три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая, в 14.40 - четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Макеевки.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, макеевка, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Макеевка, Донецк, СЦКК
15:16 20.11.2022
 
ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Троицкое, Каштановое, Минеральное, Ясиноватую и Макеевку

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье за два часа обстреляли Троицкое, Каштановое, Минеральное, Ясиноватую и Макеевку, выпустив в общей сложности 25 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12:47 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Троицкое: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра... 14:10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 14.15 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Минеральное, в 14.30 - три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая, в 14.40 - четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Макеевки.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяМакеевкаДонецкСЦКК
 
 
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