https://ria.ru/20221120/dnr-1832854824.html
ВСУ за сутки потеряли более 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР
ВСУ за сутки потеряли более 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР - РИА Новости, 20.11.2022
ВСУ за сутки потеряли более 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, три танка, две гаубицы, два пункта управления беспилотниками и восемь автомобилей, сообщила Народная... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T11:04
2022-11-20T11:04
2022-11-20T11:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, три танка, две гаубицы, два пункта управления беспилотниками и восемь автомобилей, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы Д-30, три танка Т-72М1, восемь автомобилей повышенной проходимости, два полевых пункта управления БПЛА. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.В субботу Минобороны России сообщало, что российские военные в ходе наступательных действий в ДНР уничтожили более 120 украинских военных.
https://ria.ru/20221120/dnr-1832843756.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
ВСУ за сутки потеряли более 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР
НМ ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 60 человек, три танка и два пункта управления БПЛА