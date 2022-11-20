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ВСУ за сутки потеряли более 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/dnr-1832854824.html
ВСУ за сутки потеряли более 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР
ВСУ за сутки потеряли более 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР - РИА Новости, 20.11.2022
ВСУ за сутки потеряли более 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, три танка, две гаубицы, два пункта управления беспилотниками и восемь автомобилей, сообщила Народная... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T11:04
2022-11-20T11:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, три танка, две гаубицы, два пункта управления беспилотниками и восемь автомобилей, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы Д-30, три танка Т-72М1, восемь автомобилей повышенной проходимости, два полевых пункта управления БПЛА. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.В субботу Минобороны России сообщало, что российские военные в ходе наступательных действий в ДНР уничтожили более 120 украинских военных.
https://ria.ru/20221120/dnr-1832843756.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
11:04 20.11.2022
 
ВСУ за сутки потеряли более 60 человек и три танка, заявила НМ ДНР

НМ ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 60 человек, три танка и два пункта управления БПЛА

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, три танка, две гаубицы, два пункта управления беспилотниками и восемь автомобилей, сообщила Народная милиция ДНР.
"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы Д-30, три танка Т-72М1, восемь автомобилей повышенной проходимости, два полевых пункта управления БПЛА. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
В субботу Минобороны России сообщало, что российские военные в ходе наступательных действий в ДНР уничтожили более 120 украинских военных.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденного в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 09:26Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
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