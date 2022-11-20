https://ria.ru/20221120/dnr-1832843756.html
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 20.11.2022
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР, выпустив 115 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:26
2022-11-20T09:26
2022-11-20T09:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР, выпустив 115 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 27 фактах ведения огня со стороны ВФУ… выпустив 115 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что за прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Однако были повреждены семь домостроений в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832759454.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 27 раз обстреляли ДНР, выпустив 115 единиц боеприпасов