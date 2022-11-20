https://ria.ru/20221120/dnr-1832832025.html

ВСУ обстреляли Иловайск из HIMARS

ВСУ обстреляли Иловайск из HIMARS - РИА Новости, 20.11.2022

ВСУ обстреляли Иловайск из HIMARS

Украинские войска обстреляли Иловайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T06:24

2022-11-20T06:24

2022-11-20T08:36

специальная военная операция на украине

иловайск

донецкая народная республика

сцкк

украина

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Иловайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По его информации, ВСУ открыли огонь в 3:50 со стороны поселка Мемрик.РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

иловайск

донецкая народная республика

украина

россия

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иловайск, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, происшествия