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ВСУ обстреляли Иловайск из HIMARS - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/dnr-1832832025.html
ВСУ обстреляли Иловайск из HIMARS
ВСУ обстреляли Иловайск из HIMARS - РИА Новости, 20.11.2022
ВСУ обстреляли Иловайск из HIMARS
Украинские войска обстреляли Иловайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T06:24
2022-11-20T08:36
специальная военная операция на украине
иловайск
донецкая народная республика
сцкк
украина
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Иловайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По его информации, ВСУ открыли огонь в 3:50 со стороны поселка Мемрик.РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
иловайск
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иловайск, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иловайск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Россия, Происшествия
06:24 20.11.2022 (обновлено: 08:36 20.11.2022)
 
ВСУ обстреляли Иловайск из HIMARS

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Иловайску три ракеты из РСЗО HIMARS

© РИА НовостиОбломки боеприпаса HIMARS
Обломки боеприпаса HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости
Обломки боеприпаса HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Иловайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По его информации, ВСУ открыли огонь в 3:50 со стороны поселка Мемрик.

"Выпущено три ракеты из установки М142 HIMARS", — говорится в публикации.

РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеИловайскДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
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