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ВС России уничтожили артдивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область - РИА Новости, 20.11.2022
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https://ria.ru/20221120/divizion-1832879192.html
ВС России уничтожили артдивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область
ВС России уничтожили артдивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область - РИА Новости, 20.11.2022
ВС России уничтожили артдивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область
Российские военные уничтожили четыре американские гаубицы, из которых украинские боевики обстреливали Белгородскую область, заявили в Минобороны. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:01
2022-11-20T15:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
белгородская область
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре американские гаубицы, из которых украинские боевики обстреливали Белгородскую область, заявили в Минобороны.В военном ведомстве отметили, что удар нанесен по позициям артиллерийского дивизиона 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Волчанска и села Гатище Харьковской области.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, с 11 апреля на всей ее территории действует желтый уровень террористической опасности.Кроме того, рассказали в Минобороны, российские ВКС нанесли удар по оборонному предприятию "Мотор Сич" в Запорожье. Там уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники украинских ВВС. А в районе Краматорска российские ракеты поразили две установки американской РСЗО HIMARS.В военном ведомстве отметили также, что за минувшие сутки украинские войска пытались атаковать на разных участках фронта. Так, на Краснолиманском направлении российская артиллерия в результате упреждающего поражения огнем по выдвигавшимся колоннам ВСУ сорвала попытки противника продвинуться в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной. Подразделения ВСУ были остановлены и отброшены и в районе села Коломычиха. Всего за сутки на Краснолиманском направлении украинская армия потеряла более 30 военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.На Южно-Донецком направлении украинские боевики пытались контратаковать в районе Славного, Павловки, Ровнополя и Времевки. Там их потери составили до 50 человек, два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа. На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпринимали, добавили в Минобороны. Артиллеристы наносили удары по скоплениям противника, уничтожив более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области, 62 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 153 районах. Подразделения ПВО сбили шесть беспилотников и два снаряда РСЗО "Ольха".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221120/zaes-1832872896.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, белгородская область, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:01 20.11.2022 (обновлено: 15:08 20.11.2022)
 
ВС России уничтожили артдивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область

Минобороны сообщило об уничтожении артдивизиона ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета РСЗО "Ураган" 6-й армии Западной группировки российских войск в Харьковской области
Военнослужащий расчета РСЗО Ураган 6-й армии Западной группировки российских войск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий расчета РСЗО "Ураган" 6-й армии Западной группировки российских войск в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре американские гаубицы, из которых украинские боевики обстреливали Белгородскую область, заявили в Минобороны.

"Уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих", — говорится в сводке.

В военном ведомстве отметили, что удар нанесен по позициям артиллерийского дивизиона 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Волчанска и села Гатище Харьковской области.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, с 11 апреля на всей ее территории действует желтый уровень террористической опасности.
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Кроме того, рассказали в Минобороны, российские ВКС нанесли удар по оборонному предприятию "Мотор Сич" в Запорожье. Там уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники украинских ВВС. А в районе Краматорска российские ракеты поразили две установки американской РСЗО HIMARS.
В военном ведомстве отметили также, что за минувшие сутки украинские войска пытались атаковать на разных участках фронта. Так, на Краснолиманском направлении российская артиллерия в результате упреждающего поражения огнем по выдвигавшимся колоннам ВСУ сорвала попытки противника продвинуться в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной. Подразделения ВСУ были остановлены и отброшены и в районе села Коломычиха. Всего за сутки на Краснолиманском направлении украинская армия потеряла более 30 военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении украинские боевики пытались контратаковать в районе Славного, Павловки, Ровнополя и Времевки. Там их потери составили до 50 человек, два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.
На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпринимали, добавили в Минобороны. Артиллеристы наносили удары по скоплениям противника, уничтожив более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области, 62 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 153 районах. Подразделения ПВО сбили шесть беспилотников и два снаряда РСЗО "Ольха".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБелгородская областьХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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