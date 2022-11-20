https://ria.ru/20221120/deti-1832846667.html
Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач
Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач - РИА Новости, 20.11.2022
Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач
Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, склонны к простудам и дольше болеют, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:48
2022-11-20T09:48
2022-11-20T09:48
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, склонны к простудам и дольше болеют, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов во Всемирный день ребенка."При чрезмерно сухом воздухе у детей нарушается носовое дыхание из-за заложенности носа, формирования корочек. Кроме того, сухой воздух нарушает барьерную функцию слизистых носоглотки, сначала снижается, потом увеличивается количество вырабатываемой слизи, появляется склонность к простудным заболеваниям. А также может быть обострение аллергических болезней, таких как атопический дерматит, ринит, бронхит", - рассказал Османов."В сухом воздухе выше концентрация пыли, частиц шерсти, эпителия животных, поэтому выше вероятность обострения аллергии на домашнюю пыль, шерсть, эпителий животных. Может произойти высыхание слизистой глаза, что повышает склонность к раздражению глаз, конъюнктивиту, синдрому сухого глаза. Также ребёнок может плохо спать – в сухом воздухе плохо проветриваемого помещения меньше кислорода, и затрудненное носовое дыхание, что приводит к гипоксии головного мозга", - добавил он.Врач отметил, что при сухом теплом воздухе дети хуже выздоравливают, так как он высушивает слизистые верхних дыхательных путей, снижает местный иммунитет."Всемирная организация здравоохранения считает, что оптимальная влажность в помещении - 40-60%. Поэтому хотя бы раз в день следует делать в комнате малыша влажную уборку, проветривать комнату не менее 4-6 раз в день по 10 минут. Если батареи регулируются, то не включать их на полную мощность. Купить увлажнитель воздуха и регулярно пользоваться им. Если такой возможности нет, то надо увлажнять воздух в доме народными средствами: развесить мокрые полотенца около радиаторов отопления; ставить широкие емкости с водой около батареи; просто постоянно разбрызгивать чистую воду из пульверизатора", - уточнил Османов.Он добавил, что также необходимо увлажнять нос ребенка аптечными солевыми изотоническими растворами, размягчать корочки в носу и удалять их. Промывать нос физиологическим раствором утром и вечером.
https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779625915.html
https://ria.ru/20210921/antiprivivochniki-1751170657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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исмаил османов, общество, здоровье - общество, воз
Исмаил Османов, Общество, Здоровье - Общество, ВОЗ
Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач
Педиатр Османов заявил, что дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, склонны к простудам и дольше болеют, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов во Всемирный день ребенка.
"При чрезмерно сухом воздухе у детей нарушается носовое дыхание из-за заложенности носа, формирования корочек. Кроме того, сухой воздух нарушает барьерную функцию слизистых носоглотки, сначала снижается, потом увеличивается количество вырабатываемой слизи, появляется склонность к простудным заболеваниям. А также может быть обострение аллергических болезней, таких как атопический дерматит, ринит, бронхит", - рассказал Османов.
"В сухом воздухе выше концентрация пыли, частиц шерсти, эпителия животных, поэтому выше вероятность обострения аллергии на домашнюю пыль, шерсть, эпителий животных. Может произойти высыхание слизистой глаза, что повышает склонность к раздражению глаз, конъюнктивиту, синдрому сухого глаза. Также ребёнок может плохо спать – в сухом воздухе плохо проветриваемого помещения меньше кислорода, и затрудненное носовое дыхание, что приводит к гипоксии головного мозга", - добавил он.
Врач отметил, что при сухом теплом воздухе дети хуже выздоравливают, так как он высушивает слизистые верхних дыхательных путей, снижает местный иммунитет.
"Всемирная организация здравоохранения считает, что оптимальная влажность в помещении - 40-60%. Поэтому хотя бы раз в день следует делать в комнате малыша влажную уборку, проветривать комнату не менее 4-6 раз в день по 10 минут. Если батареи регулируются, то не включать их на полную мощность. Купить увлажнитель воздуха и регулярно пользоваться им. Если такой возможности нет, то надо увлажнять воздух в доме народными средствами: развесить мокрые полотенца около радиаторов отопления; ставить широкие емкости с водой около батареи; просто постоянно разбрызгивать чистую воду из пульверизатора", - уточнил Османов.
Он добавил, что также необходимо увлажнять нос ребенка аптечными солевыми изотоническими растворами, размягчать корочки в носу и удалять их. Промывать нос физиологическим раствором утром и вечером.