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Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач - РИА Новости, 20.11.2022
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Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач
Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач - РИА Новости, 20.11.2022
Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач
Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, склонны к простудам и дольше болеют, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:48
2022-11-20T09:48
исмаил османов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, склонны к простудам и дольше болеют, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов во Всемирный день ребенка."При чрезмерно сухом воздухе у детей нарушается носовое дыхание из-за заложенности носа, формирования корочек. Кроме того, сухой воздух нарушает барьерную функцию слизистых носоглотки, сначала снижается, потом увеличивается количество вырабатываемой слизи, появляется склонность к простудным заболеваниям. А также может быть обострение аллергических болезней, таких как атопический дерматит, ринит, бронхит", - рассказал Османов."В сухом воздухе выше концентрация пыли, частиц шерсти, эпителия животных, поэтому выше вероятность обострения аллергии на домашнюю пыль, шерсть, эпителий животных. Может произойти высыхание слизистой глаза, что повышает склонность к раздражению глаз, конъюнктивиту, синдрому сухого глаза. Также ребёнок может плохо спать – в сухом воздухе плохо проветриваемого помещения меньше кислорода, и затрудненное носовое дыхание, что приводит к гипоксии головного мозга", - добавил он.Врач отметил, что при сухом теплом воздухе дети хуже выздоравливают, так как он высушивает слизистые верхних дыхательных путей, снижает местный иммунитет."Всемирная организация здравоохранения считает, что оптимальная влажность в помещении - 40-60%. Поэтому хотя бы раз в день следует делать в комнате малыша влажную уборку, проветривать комнату не менее 4-6 раз в день по 10 минут. Если батареи регулируются, то не включать их на полную мощность. Купить увлажнитель воздуха и регулярно пользоваться им. Если такой возможности нет, то надо увлажнять воздух в доме народными средствами: развесить мокрые полотенца около радиаторов отопления; ставить широкие емкости с водой около батареи; просто постоянно разбрызгивать чистую воду из пульверизатора", - уточнил Османов.Он добавил, что также необходимо увлажнять нос ребенка аптечными солевыми изотоническими растворами, размягчать корочки в носу и удалять их. Промывать нос физиологическим раствором утром и вечером.
https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779625915.html
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исмаил османов, общество, здоровье - общество, воз
Исмаил Османов, Общество, Здоровье - Общество, ВОЗ
09:48 20.11.2022
 
Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач

Педиатр Османов заявил, что дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВ аллерго-респираторном отделении Клинико-диагностического центра
В аллерго-респираторном отделении Клинико-диагностического центра - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В аллерго-респираторном отделении Клинико-диагностического центра. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, склонны к простудам и дольше болеют, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов во Всемирный день ребенка.
"При чрезмерно сухом воздухе у детей нарушается носовое дыхание из-за заложенности носа, формирования корочек. Кроме того, сухой воздух нарушает барьерную функцию слизистых носоглотки, сначала снижается, потом увеличивается количество вырабатываемой слизи, появляется склонность к простудным заболеваниям. А также может быть обострение аллергических болезней, таких как атопический дерматит, ринит, бронхит", - рассказал Османов.
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"В сухом воздухе выше концентрация пыли, частиц шерсти, эпителия животных, поэтому выше вероятность обострения аллергии на домашнюю пыль, шерсть, эпителий животных. Может произойти высыхание слизистой глаза, что повышает склонность к раздражению глаз, конъюнктивиту, синдрому сухого глаза. Также ребёнок может плохо спать – в сухом воздухе плохо проветриваемого помещения меньше кислорода, и затрудненное носовое дыхание, что приводит к гипоксии головного мозга", - добавил он.
Врач отметил, что при сухом теплом воздухе дети хуже выздоравливают, так как он высушивает слизистые верхних дыхательных путей, снижает местный иммунитет.
"Всемирная организация здравоохранения считает, что оптимальная влажность в помещении - 40-60%. Поэтому хотя бы раз в день следует делать в комнате малыша влажную уборку, проветривать комнату не менее 4-6 раз в день по 10 минут. Если батареи регулируются, то не включать их на полную мощность. Купить увлажнитель воздуха и регулярно пользоваться им. Если такой возможности нет, то надо увлажнять воздух в доме народными средствами: развесить мокрые полотенца около радиаторов отопления; ставить широкие емкости с водой около батареи; просто постоянно разбрызгивать чистую воду из пульверизатора", - уточнил Османов.
Он добавил, что также необходимо увлажнять нос ребенка аптечными солевыми изотоническими растворами, размягчать корочки в носу и удалять их. Промывать нос физиологическим раствором утром и вечером.
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