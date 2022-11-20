https://ria.ru/20221120/deti-1832846667.html

Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач

Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач - РИА Новости, 20.11.2022

Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, дольше болеют, заявил врач

Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, склонны к простудам и дольше болеют, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T09:48

2022-11-20T09:48

2022-11-20T09:48

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общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, склонны к простудам и дольше болеют, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов во Всемирный день ребенка."При чрезмерно сухом воздухе у детей нарушается носовое дыхание из-за заложенности носа, формирования корочек. Кроме того, сухой воздух нарушает барьерную функцию слизистых носоглотки, сначала снижается, потом увеличивается количество вырабатываемой слизи, появляется склонность к простудным заболеваниям. А также может быть обострение аллергических болезней, таких как атопический дерматит, ринит, бронхит", - рассказал Османов."В сухом воздухе выше концентрация пыли, частиц шерсти, эпителия животных, поэтому выше вероятность обострения аллергии на домашнюю пыль, шерсть, эпителий животных. Может произойти высыхание слизистой глаза, что повышает склонность к раздражению глаз, конъюнктивиту, синдрому сухого глаза. Также ребёнок может плохо спать – в сухом воздухе плохо проветриваемого помещения меньше кислорода, и затрудненное носовое дыхание, что приводит к гипоксии головного мозга", - добавил он.Врач отметил, что при сухом теплом воздухе дети хуже выздоравливают, так как он высушивает слизистые верхних дыхательных путей, снижает местный иммунитет."Всемирная организация здравоохранения считает, что оптимальная влажность в помещении - 40-60%. Поэтому хотя бы раз в день следует делать в комнате малыша влажную уборку, проветривать комнату не менее 4-6 раз в день по 10 минут. Если батареи регулируются, то не включать их на полную мощность. Купить увлажнитель воздуха и регулярно пользоваться им. Если такой возможности нет, то надо увлажнять воздух в доме народными средствами: развесить мокрые полотенца около радиаторов отопления; ставить широкие емкости с водой около батареи; просто постоянно разбрызгивать чистую воду из пульверизатора", - уточнил Османов.Он добавил, что также необходимо увлажнять нос ребенка аптечными солевыми изотоническими растворами, размягчать корочки в носу и удалять их. Промывать нос физиологическим раствором утром и вечером.

https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779625915.html

https://ria.ru/20210921/antiprivivochniki-1751170657.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

исмаил османов, общество, здоровье - общество, воз