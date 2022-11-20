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Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства - РИА Новости, 20.11.2022
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Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства
Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства - РИА Новости, 20.11.2022
Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства
Обладатели звания "Почетный донор России" в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей. Старший преподаватель факультета бизнеса "Капитаны" РЭУ им. Г.В... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T02:15
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общество
россия
дарья стюрина
рэу имени г. в. плеханова
деньги
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обладатели звания "Почетный донор России" в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей. Старший преподаватель факультета бизнеса "Капитаны" РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина рассказала в беседе с агентством "Прайм", какие еще льготы положены российским донорам.В частности, эта категория граждан имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты, бесплатное питание в день сдачи кровь. При этом, "Почетные доноры России" могут получить оплачиваемый отпуск в любое удобное время, льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медицинской помощи, а также предусмотренные на региональном уровне преференции.Стюрина добавила, что региональные почетные доноры также получают льготы в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона №125. Например, почетные доноры Москвы имеют право на бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и лекарств, отметила она."В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания "Ветеран труда" почетным донорам Российской Федерации, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин", — добавила Стюрина.
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общество, россия, дарья стюрина, рэу имени г. в. плеханова, деньги
Общество, Россия, Дарья Стюрина, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Деньги
02:15 20.11.2022
 
Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства

Эксперт Стюрина: почетные доноры России в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обладатели звания "Почетный донор России" в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей. Старший преподаватель факультета бизнеса "Капитаны" РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина рассказала в беседе с агентством "Прайм", какие еще льготы положены российским донорам.
В частности, эта категория граждан имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты, бесплатное питание в день сдачи кровь. При этом, "Почетные доноры России" могут получить оплачиваемый отпуск в любое удобное время, льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медицинской помощи, а также предусмотренные на региональном уровне преференции.
Стюрина добавила, что региональные почетные доноры также получают льготы в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона №125. Например, почетные доноры Москвы имеют право на бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и лекарств, отметила она.
"В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания "Ветеран труда" почетным донорам Российской Федерации, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин", — добавила Стюрина.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 15:45
На "Госуслугах" появились сервисы для доноров
 
ОбществоРоссияДарья СтюринаРЭУ имени Г. В. ПлехановаДеньги
 
 
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