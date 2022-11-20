https://ria.ru/20221120/dengi-1832818267.html

Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства

Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства - РИА Новости, 20.11.2022

Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства

Обладатели звания "Почетный донор России" в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей. Старший преподаватель факультета бизнеса "Капитаны" РЭУ им. Г.В... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T02:15

2022-11-20T02:15

2022-11-20T02:15

общество

россия

дарья стюрина

рэу имени г. в. плеханова

деньги

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обладатели звания "Почетный донор России" в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей. Старший преподаватель факультета бизнеса "Капитаны" РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина рассказала в беседе с агентством "Прайм", какие еще льготы положены российским донорам.В частности, эта категория граждан имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты, бесплатное питание в день сдачи кровь. При этом, "Почетные доноры России" могут получить оплачиваемый отпуск в любое удобное время, льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медицинской помощи, а также предусмотренные на региональном уровне преференции.Стюрина добавила, что региональные почетные доноры также получают льготы в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона №125. Например, почетные доноры Москвы имеют право на бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и лекарств, отметила она."В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания "Ветеран труда" почетным донорам Российской Федерации, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин", — добавила Стюрина.

https://ria.ru/20221025/donory-1826663906.html

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общество, россия, дарья стюрина, рэу имени г. в. плеханова, деньги