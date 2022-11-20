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Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства
Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства - РИА Новости, 20.11.2022
Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства
Обладатели звания "Почетный донор России" в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей. Старший преподаватель факультета бизнеса "Капитаны" РЭУ им. Г.В... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T02:15
2022-11-20T02:15
2022-11-20T02:15
общество
россия
дарья стюрина
рэу имени г. в. плеханова
деньги
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обладатели звания "Почетный донор России" в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей. Старший преподаватель факультета бизнеса "Капитаны" РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина рассказала в беседе с агентством "Прайм", какие еще льготы положены российским донорам.В частности, эта категория граждан имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты, бесплатное питание в день сдачи кровь. При этом, "Почетные доноры России" могут получить оплачиваемый отпуск в любое удобное время, льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медицинской помощи, а также предусмотренные на региональном уровне преференции.Стюрина добавила, что региональные почетные доноры также получают льготы в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона №125. Например, почетные доноры Москвы имеют право на бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и лекарств, отметила она."В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания "Ветеран труда" почетным донорам Российской Федерации, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин", — добавила Стюрина.
https://ria.ru/20221025/donory-1826663906.html
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общество, россия, дарья стюрина, рэу имени г. в. плеханова, деньги
Общество, Россия, Дарья Стюрина, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Деньги
Россиянам рассказали, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства
Эксперт Стюрина: почетные доноры России в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей