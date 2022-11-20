https://ria.ru/20221120/crotale-1832897381.html

Франция передала Украине две батареи ЗРК Crotale

Франция передала Украине две батареи ЗРК Crotale - РИА Новости, 20.11.2022

Франция передала Украине две батареи ЗРК Crotale

Франция передала Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов Crotale, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:46

2022-11-20T15:46

2022-11-20T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

нато

себастьян лекорню

алексей резников

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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Франция передала Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов Crotale, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.В октябре министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что власти ведут интенсивные переговоры с Францией о предоставлении украинским войскам ЗРК Crotale."Две батареи ЗРК Crotale. Но мы также изучаем запрос Украины на радары… Мы также поставляем две реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения глубоких наземных ударов", - заявил Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, франция, нато, себастьян лекорню, алексей резников