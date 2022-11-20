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В Чечне завершили формирование нового подразделения ОМОН "Ахмат-1" - РИА Новости, 20.11.2022
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В Чечне завершили формирование нового подразделения ОМОН "Ахмат-1"
В Чечне завершили формирование нового подразделения ОМОН "Ахмат-1" - РИА Новости, 20.11.2022
В Чечне завершили формирование нового подразделения ОМОН "Ахмат-1"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе завершено кадровое формирование нового структурного спецподразделения управления Росгвардии по республике ОМОН РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:43
2022-11-20T20:38
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе завершено кадровое формирование нового структурного спецподразделения управления Росгвардии по республике ОМОН "Ахмат-1", в составе которого опытные бойцы и боевые офицеры.По информации главы Чечни, в составе подразделения в основном опытные бойцы и боевые офицеры, "закаленные в многочисленных спецоперациях против международного терроризма"."Подразделение укомплектовано современным вооружением и экипировкой. Личный состав обеспечен всем необходимым для несения службы и выполнения поставленных оперативно-боевых задач любой сложности", - добавил он.⠀
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
15:43 20.11.2022 (обновлено: 20:38 20.11.2022)
 
В Чечне завершили формирование нового подразделения ОМОН "Ахмат-1"

Кадыров сообщил о завершении формирования в Чечне нового подразделения ОМОН "Ахмат-1"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Росгвардии в Грозном
Военнослужащие Росгвардии в Грозном - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Военнослужащие Росгвардии в Грозном. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе завершено кадровое формирование нового структурного спецподразделения управления Росгвардии по республике ОМОН "Ахмат-1", в составе которого опытные бойцы и боевые офицеры.
"Кадровое формирование нового структурного спецподразделения управления Росгвардии по Чеченской Республике - ОМОНа "АХМАТ-1" успешно завершено. В структуре создано более двух тысяч новых рабочих мест. Все они укомплектованы", - написал Кадыров в Telegram-канале.
По информации главы Чечни, в составе подразделения в основном опытные бойцы и боевые офицеры, "закаленные в многочисленных спецоперациях против международного терроризма".
"Подразделение укомплектовано современным вооружением и экипировкой. Личный состав обеспечен всем необходимым для несения службы и выполнения поставленных оперативно-боевых задач любой сложности", - добавил он.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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БезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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