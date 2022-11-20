https://ria.ru/20221120/chechnya-1832896338.html

В Чечне завершили формирование нового подразделения ОМОН "Ахмат-1"

В Чечне завершили формирование нового подразделения ОМОН "Ахмат-1" - РИА Новости, 20.11.2022

В Чечне завершили формирование нового подразделения ОМОН "Ахмат-1"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе завершено кадровое формирование нового структурного спецподразделения управления Росгвардии по республике ОМОН РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:43

2022-11-20T15:43

2022-11-20T20:38

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе завершено кадровое формирование нового структурного спецподразделения управления Росгвардии по республике ОМОН "Ахмат-1", в составе которого опытные бойцы и боевые офицеры.По информации главы Чечни, в составе подразделения в основном опытные бойцы и боевые офицеры, "закаленные в многочисленных спецоперациях против международного терроризма"."Подразделение укомплектовано современным вооружением и экипировкой. Личный состав обеспечен всем необходимым для несения службы и выполнения поставленных оперативно-боевых задач любой сложности", - добавил он.⠀

https://ria.ru/20220916/kadyrov-1817140808.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)