https://ria.ru/20221120/aviakatastrofa-1832850862.html
В США четыре человека погибли при крушении самолета
В США четыре человека погибли при крушении самолета - РИА Новости, 20.11.2022
В США четыре человека погибли при крушении самолета
Небольшой самолет разбился в американском штате Вашингтон, в результате погибли четыре человека, сообщает местный телеканал KIRO7 со ссылкой на офис шерифа. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:30
2022-11-20T10:30
2022-11-20T10:30
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сша
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Небольшой самолет разбился в американском штате Вашингтон, в результате погибли четыре человека, сообщает местный телеканал KIRO7 со ссылкой на офис шерифа.Как сообщается, инцидент произошел в округе Снохомиш, самолет упал в поле. Причина крушения пока не известна."При содействии бюро судмедэкспертизы округа Снохомиш следователи подтвердили информацию о четырех смертельных случаях", - приводит телеканал полученное заявление представителя офиса шерифа.
https://ria.ru/20220321/aviakatastrofy-1779237858.html
вашингтон (штат)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
В США четыре человека погибли при крушении самолета
KIRO7: самолет упал в поле в американском штате Вашингтон, четыре человека погибли