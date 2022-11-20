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В США четыре человека погибли при крушении самолета - РИА Новости, 20.11.2022
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В США четыре человека погибли при крушении самолета
В США четыре человека погибли при крушении самолета - РИА Новости, 20.11.2022
В США четыре человека погибли при крушении самолета
Небольшой самолет разбился в американском штате Вашингтон, в результате погибли четыре человека, сообщает местный телеканал KIRO7 со ссылкой на офис шерифа. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:30
2022-11-20T10:30
в мире
вашингтон (штат)
сша
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Небольшой самолет разбился в американском штате Вашингтон, в результате погибли четыре человека, сообщает местный телеканал KIRO7 со ссылкой на офис шерифа.Как сообщается, инцидент произошел в округе Снохомиш, самолет упал в поле. Причина крушения пока не известна."При содействии бюро судмедэкспертизы округа Снохомиш следователи подтвердили информацию о четырех смертельных случаях", - приводит телеканал полученное заявление представителя офиса шерифа.
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вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
10:30 20.11.2022
 
В США четыре человека погибли при крушении самолета

KIRO7: самолет упал в поле в американском штате Вашингтон, четыре человека погибли

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Небольшой самолет разбился в американском штате Вашингтон, в результате погибли четыре человека, сообщает местный телеканал KIRO7 со ссылкой на офис шерифа.
Как сообщается, инцидент произошел в округе Снохомиш, самолет упал в поле. Причина крушения пока не известна.
"При содействии бюро судмедэкспертизы округа Снохомиш следователи подтвердили информацию о четырех смертельных случаях", - приводит телеканал полученное заявление представителя офиса шерифа.
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