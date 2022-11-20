https://ria.ru/20221120/aviakatastrofa-1832850862.html

В США четыре человека погибли при крушении самолета

В США четыре человека погибли при крушении самолета - РИА Новости, 20.11.2022

В США четыре человека погибли при крушении самолета

Небольшой самолет разбился в американском штате Вашингтон, в результате погибли четыре человека, сообщает местный телеканал KIRO7 со ссылкой на офис шерифа. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:30

2022-11-20T10:30

2022-11-20T10:30

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вашингтон (штат)

сша

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Небольшой самолет разбился в американском штате Вашингтон, в результате погибли четыре человека, сообщает местный телеканал KIRO7 со ссылкой на офис шерифа.Как сообщается, инцидент произошел в округе Снохомиш, самолет упал в поле. Причина крушения пока не известна."При содействии бюро судмедэкспертизы округа Снохомиш следователи подтвердили информацию о четырех смертельных случаях", - приводит телеканал полученное заявление представителя офиса шерифа.

https://ria.ru/20220321/aviakatastrofy-1779237858.html

вашингтон (штат)

сша

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Ольга Фомченкова

в мире, вашингтон (штат), сша