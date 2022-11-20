https://ria.ru/20221120/ates-1832830240.html
На форуме АТЭС не обсуждали вопросы ядерной безопасности, заявил дипломат
На форуме АТЭС не обсуждали вопросы ядерной безопасности, заявил дипломат - РИА Новости, 20.11.2022
На форуме АТЭС не обсуждали вопросы ядерной безопасности, заявил дипломат
Вопросы ядерной безопасности как таковые не обсуждались ни на встречах старших должностных лиц, ни на министерских встречах, ни на лидерской встрече форума... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T05:49
2022-11-20T05:49
2022-11-20T07:20
кирилл барский
фумио кисида
прают чан-оча
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саммит атэс
в мире
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БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Вопросы ядерной безопасности как таковые не обсуждались ни на встречах старших должностных лиц, ни на министерских встречах, ни на лидерской встрече форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.Ежегодная встреча лидеров экономик АТЭС завершилась в субботу в столице Таиланда. В субботу премьер-министр Таиланда и глава таиландского председательства в АТЭС генерал Прают Чан-Оча упомянул на итоговой пресс-конференции лидерской встречи АТЭС вопросы ядерной безопасности, отметив, что "ядерное оружие упоминалось на встрече в Таиланде в рамках АТЭС"."Да, ядерная безопасность именно упоминалась, обсуждения этого вопроса как такового не было ни на встречах должностных лиц, ни на министерских встречах. На встрече лидеров этот вопрос именно упоминался, но не обсуждался, вопросы ядерной безопасности – вне повестки дня АТЭС, они на форуме не обсуждаются", - сказал РИА Новости посол по особым поручениям Барский."В этот раз в одном из выступлений лидеров вопрос был поднят в виде неожиданного и несправедливого критического выпада в адрес России", - сказал он. Дипломат рассказал, что о ядерной безопасности на лидерской встрече неожиданно заговорил премьер Японии Фумио Кисида. "Я слушал эту часть беседы особенно внимательно, находясь, как и другие члены делегаций, в специальном зале для прослушивания, и стал свидетелем обмена репликами между премьер-министром Японии и главой российской делегации", - уточнил Барский.Затем по очереди выступали другие лидеры, и когда слово взял глава российской делегации, он счел необходимым отреагировать на высказывание Кисиды, сообщил дипломат. "В самом начале своего выступления Андрей Рэмович Белоусов сказал, что данное заявление звучит вызывающе, особенно с учетом того, что Россия во Второй мировой войне потеряла 27 миллионов человек, и никогда никому ядерным оружием не угрожала", - заявил он."Резюмируя выступления глав делегаций, премьер-министр Таиланда – а это его работа как председателя, в нескольких словах отреагировать на то, что было сказано – сказал одну фразу: что касается вопроса о ядерной безопасности, это наша общая озабоченность", - сообщил посол по особым поручениям МИД РФ. Он подчеркнул, что сказано было именно это и только это. "Никакой дискуссии на эту тему, никакого обмена мнениями с участием других глав делегаций не было", - подчеркнул Барский.
https://ria.ru/20221119/krizis-1832723251.html
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кирилл барский, фумио кисида, прают чан-оча, россия, таиланд, япония, саммит атэс , в мире, атэс
Кирилл Барский, Фумио Кисида, Прают Чан-Оча, Россия, Таиланд, Япония, Саммит АТЭС , В мире, АТЭС
05:49 20.11.2022 (обновлено: 07:20 20.11.2022)
На форуме АТЭС не обсуждали вопросы ядерной безопасности, заявил дипломат
Посол Барский: Вопросы ядерной безопасности как таковые на форуме АТЭС не обсуждались
БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Вопросы ядерной безопасности как таковые не обсуждались ни на встречах старших должностных лиц, ни на министерских встречах, ни на лидерской встрече форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.
Ежегодная встреча лидеров экономик АТЭС завершилась в субботу в столице Таиланда
. В субботу премьер-министр Таиланда и глава таиландского председательства в АТЭС генерал Прают Чан-Оча
упомянул на итоговой пресс-конференции лидерской встречи АТЭС вопросы ядерной безопасности, отметив, что "ядерное оружие упоминалось на встрече в Таиланде в рамках АТЭС".
"Да, ядерная безопасность именно упоминалась, обсуждения этого вопроса как такового не было ни на встречах должностных лиц, ни на министерских встречах. На встрече лидеров этот вопрос именно упоминался, но не обсуждался, вопросы ядерной безопасности – вне повестки дня АТЭС, они на форуме не обсуждаются", - сказал РИА Новости посол по особым поручениям Барский.
"В этот раз в одном из выступлений лидеров вопрос был поднят в виде неожиданного и несправедливого критического выпада в адрес России", - сказал он. Дипломат рассказал, что о ядерной безопасности на лидерской встрече неожиданно заговорил премьер Японии Фумио Кисида
. "Я слушал эту часть беседы особенно внимательно, находясь, как и другие члены делегаций, в специальном зале для прослушивания, и стал свидетелем обмена репликами между премьер-министром Японии и главой российской делегации", - уточнил Барский.
"В своем выступлении, абсолютно не к месту, глава правительства Японии неожиданно произнес буквально следующее: конечно, для развития экономики нашего региона необходимы, в качестве предпосылки, такие факторы, как мир и стабильность. И в этом смысле – я, практически, цитирую – угроза применения ядерного оружия со стороны России абсолютно недопустима", - рассказал он.
Затем по очереди выступали другие лидеры, и когда слово взял глава российской делегации, он счел необходимым отреагировать на высказывание Кисиды, сообщил дипломат. "В самом начале своего выступления Андрей Рэмович Белоусов сказал, что данное заявление звучит вызывающе, особенно с учетом того, что Россия во Второй мировой войне потеряла 27 миллионов человек, и никогда никому ядерным оружием не угрожала", - заявил он.
"Резюмируя выступления глав делегаций, премьер-министр Таиланда – а это его работа как председателя, в нескольких словах отреагировать на то, что было сказано – сказал одну фразу: что касается вопроса о ядерной безопасности, это наша общая озабоченность", - сообщил посол по особым поручениям МИД РФ. Он подчеркнул, что сказано было именно это и только это. "Никакой дискуссии на эту тему, никакого обмена мнениями с участием других глав делегаций не было", - подчеркнул Барский.