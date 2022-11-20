https://ria.ru/20221120/ates-1832829744.html

Саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил дипломат

Саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил дипломат - РИА Новости, 20.11.2022

Саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил дипломат

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества подтвердил прочные позиции Москвы в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД и... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T05:42

2022-11-20T05:42

2022-11-20T10:00

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БАНГКОК, 20 ноя — РИА Новости. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества подтвердил прочные позиции Москвы в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.По словам дипломата, представители США, Австралии, Новой Зеландии, Японии (а на некоторых этапах работы форума — Сингапура и Чили) поднимали тему Украины, но она не стала главной на саммите."Надо сказать, в итоговых документах тоже она упомянута, но упомянута как согласованная формулировка саммита "Большой двадцатки", где просто констатируется, что война на Украине, этот конфликт, это вооруженное противостояние — это факт жизни и что он действительно нам всем мешает. Мы все стремимся к миру, но в оценках причин этого конфликта и путей урегулирования, конечно, очень сильно расходимся", — пояснил Барский.Он добавил, что большинство экономик либо стремились обойти молчанием эту тему, не имеющую ни малейшего отношения к повестке дня АТЭС, либо подчеркнуто концентрировались на экономических вопросах.Для Москвы саммит продемонстрировал заинтересованность большинства экономик АТР в российском участии и в многосторонней дипломатии, и в экономическом сотрудничестве, и в ее присутствии региональном рынке, отметил Барский."Это было совершенно для нас очевидно", — сказал он.Для России АТЭС сохраняет значимость как очень важный экономический региональный форум, подчеркнул собеседник агентства."АТЭС является для нас ценной возможностью быть подключенными к процессам, которые здесь идут в области экономики, в области торговли, и в целом к тем дискуссиям, которые сейчас опять, благодаря Таиланду, оживились: это дискуссии по вопросу формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. <...> Для нас эти задачи по-прежнему актуальны, а может быть, и еще более актуальны сегодня с учетом того разворота на восток, который сейчас происходит", — рассказал Барский.Он отметил, что у России в АТЭС очень много союзников, партнеров — экономик, которые с открытым сердцем готовы взаимодействовать с Москвой.Результаты саммита для России он оценил как успешные."И мы сделали максимум для того, чтобы этот успех был. Это и поддержка таиландского председательства, и поддержка вообще самой идеи многостороннего сотрудничества, и стремление к тому, чтобы разорвать этот порочный круг взаимных претензий, противоречий, попыток обязательно нанести ущерб партнеру", — констатировал собеседник агентства.По его словам, еще предстоит провести обстоятельный анализ того, как прошел этот год для АТЭС."Но предварительные выводы можно сделать уже сейчас, и они для России — со знаком плюс", — заключил дипломат.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — межгосударственный форум, объединяющий 21 экономку региона, в том числе США, Китай, Индонезию, Японию, Южную Корею, Австралию, Сингапур, Гонконг, Мексику. Россия стала членом АТЭС в 1998 году.В этом году саммит форума проходил в Бангкоке 18 и 19 ноября. Следующая встреча запланирована на 2023 год, она должна состояться в Сан-Франциско.

https://ria.ru/20221119/krizis-1832723251.html

https://ria.ru/20221119/ekonomika-1832721992.html

https://ria.ru/20221118/ates-1831849984.html

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