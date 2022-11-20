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Саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил дипломат - РИА Новости, 20.11.2022
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Саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил дипломат
Саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил дипломат - РИА Новости, 20.11.2022
Саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил дипломат
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества подтвердил прочные позиции Москвы в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД и... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T05:42
2022-11-20T10:00
кирилл барский
россия
украина
китай
саммит атэс
атэс
в мире
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БАНГКОК, 20 ноя — РИА Новости. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества подтвердил прочные позиции Москвы в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.По словам дипломата, представители США, Австралии, Новой Зеландии, Японии (а на некоторых этапах работы форума — Сингапура и Чили) поднимали тему Украины, но она не стала главной на саммите."Надо сказать, в итоговых документах тоже она упомянута, но упомянута как согласованная формулировка саммита "Большой двадцатки", где просто констатируется, что война на Украине, этот конфликт, это вооруженное противостояние — это факт жизни и что он действительно нам всем мешает. Мы все стремимся к миру, но в оценках причин этого конфликта и путей урегулирования, конечно, очень сильно расходимся", — пояснил Барский.Он добавил, что большинство экономик либо стремились обойти молчанием эту тему, не имеющую ни малейшего отношения к повестке дня АТЭС, либо подчеркнуто концентрировались на экономических вопросах.Для Москвы саммит продемонстрировал заинтересованность большинства экономик АТР в российском участии и в многосторонней дипломатии, и в экономическом сотрудничестве, и в ее присутствии региональном рынке, отметил Барский."Это было совершенно для нас очевидно", — сказал он.Для России АТЭС сохраняет значимость как очень важный экономический региональный форум, подчеркнул собеседник агентства."АТЭС является для нас ценной возможностью быть подключенными к процессам, которые здесь идут в области экономики, в области торговли, и в целом к тем дискуссиям, которые сейчас опять, благодаря Таиланду, оживились: это дискуссии по вопросу формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. &lt;...&gt; Для нас эти задачи по-прежнему актуальны, а может быть, и еще более актуальны сегодня с учетом того разворота на восток, который сейчас происходит", — рассказал Барский.Он отметил, что у России в АТЭС очень много союзников, партнеров — экономик, которые с открытым сердцем готовы взаимодействовать с Москвой.Результаты саммита для России он оценил как успешные."И мы сделали максимум для того, чтобы этот успех был. Это и поддержка таиландского председательства, и поддержка вообще самой идеи многостороннего сотрудничества, и стремление к тому, чтобы разорвать этот порочный круг взаимных претензий, противоречий, попыток обязательно нанести ущерб партнеру", — констатировал собеседник агентства.По его словам, еще предстоит провести обстоятельный анализ того, как прошел этот год для АТЭС."Но предварительные выводы можно сделать уже сейчас, и они для России — со знаком плюс", — заключил дипломат.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — межгосударственный форум, объединяющий 21 экономку региона, в том числе США, Китай, Индонезию, Японию, Южную Корею, Австралию, Сингапур, Гонконг, Мексику. Россия стала членом АТЭС в 1998 году.В этом году саммит форума проходил в Бангкоке 18 и 19 ноября. Следующая встреча запланирована на 2023 год, она должна состояться в Сан-Франциско.
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кирилл барский, россия, украина, китай, саммит атэс , атэс, в мире
Кирилл Барский, Россия, Украина, Китай, Саммит АТЭС , АТЭС, В мире
05:42 20.11.2022 (обновлено: 10:00 20.11.2022)
 
Саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе, заявил дипломат

Посол Барский: саммит АТЭС подтвердил прочные позиции России в регионе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАНГКОК, 20 ноя — РИА Новости. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества подтвердил прочные позиции Москвы в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

"Изолировать Россию не получилось, хотя мы совершенно четко понимали, что у целого ряда делегаций — меньшинства, но все-таки ряда делегаций — такая задача стояла", — сказал он.

По словам дипломата, представители США, Австралии, Новой Зеландии, Японии (а на некоторых этапах работы форума — Сингапура и Чили) поднимали тему Украины, но она не стала главной на саммите.
"Надо сказать, в итоговых документах тоже она упомянута, но упомянута как согласованная формулировка саммита "Большой двадцатки", где просто констатируется, что война на Украине, этот конфликт, это вооруженное противостояние — это факт жизни и что он действительно нам всем мешает. Мы все стремимся к миру, но в оценках причин этого конфликта и путей урегулирования, конечно, очень сильно расходимся", — пояснил Барский.
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Он добавил, что большинство экономик либо стремились обойти молчанием эту тему, не имеющую ни малейшего отношения к повестке дня АТЭС, либо подчеркнуто концентрировались на экономических вопросах.
Для Москвы саммит продемонстрировал заинтересованность большинства экономик АТР в российском участии и в многосторонней дипломатии, и в экономическом сотрудничестве, и в ее присутствии региональном рынке, отметил Барский.
"Это было совершенно для нас очевидно", — сказал он.
Для России АТЭС сохраняет значимость как очень важный экономический региональный форум, подчеркнул собеседник агентства.
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"АТЭС является для нас ценной возможностью быть подключенными к процессам, которые здесь идут в области экономики, в области торговли, и в целом к тем дискуссиям, которые сейчас опять, благодаря Таиланду, оживились: это дискуссии по вопросу формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. <...> Для нас эти задачи по-прежнему актуальны, а может быть, и еще более актуальны сегодня с учетом того разворота на восток, который сейчас происходит", — рассказал Барский.
Он отметил, что у России в АТЭС очень много союзников, партнеров — экономик, которые с открытым сердцем готовы взаимодействовать с Москвой.

"Прежде всего, я бы отметил, конечно же, Китай. То, как Россия и Китай поддерживают друг друга в рамках АТЭС, лишний раз свидетельствует о созвучии наших экономических интересов и о созвучии наших подходов в целом к развитию мира и к развитию нашего региона", — сказал Барский.

Результаты саммита для России он оценил как успешные.
"И мы сделали максимум для того, чтобы этот успех был. Это и поддержка таиландского председательства, и поддержка вообще самой идеи многостороннего сотрудничества, и стремление к тому, чтобы разорвать этот порочный круг взаимных претензий, противоречий, попыток обязательно нанести ущерб партнеру", — констатировал собеседник агентства.
По его словам, еще предстоит провести обстоятельный анализ того, как прошел этот год для АТЭС.
"Но предварительные выводы можно сделать уже сейчас, и они для России — со знаком плюс", — заключил дипломат.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — межгосударственный форум, объединяющий 21 экономку региона, в том числе США, Китай, Индонезию, Японию, Южную Корею, Австралию, Сингапур, Гонконг, Мексику. Россия стала членом АТЭС в 1998 году.
В этом году саммит форума проходил в Бангкоке 18 и 19 ноября. Следующая встреча запланирована на 2023 год, она должна состояться в Сан-Франциско.
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Кирилл БарскийРоссияУкраинаКитайСаммит АТЭСАТЭСВ мире
 
 
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