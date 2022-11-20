17:53 20.11.2022 (обновлено: 18:00 20.11.2022)
Подозреваемых в пособничестве исполнителям теракта в Стамбуле арестовали
Подозреваемых в помощи исполнителям теракта в Стамбуле пересечь границу Турции арестовали
© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле
Автомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Арестованы двое подозреваемых, помогавших исполнителям теракта в Стамбуле пересечь турецкую границу, сообщил телеканал A Haber.
В минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Арестованы двое подозреваемых, которые, как было установлено, помогли Ахлам Альбашир (исполнительнице теракта - ред.) и скрывающемуся от правосудия подозреваемому Билалу Хасану незаконно пересечь границу Турции", - передал телеканал.