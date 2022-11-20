https://ria.ru/20221120/arest-1832919595.html

Подозреваемых в пособничестве исполнителям теракта в Стамбуле арестовали

Подозреваемых в пособничестве исполнителям теракта в Стамбуле арестовали - РИА Новости, 20.11.2022

Подозреваемых в пособничестве исполнителям теракта в Стамбуле арестовали

Арестованы двое подозреваемых, помогавших исполнителям теракта в Стамбуле пересечь турецкую границу, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T17:53

2022-11-20T17:53

2022-11-20T18:00

в мире

стамбул

турция

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Арестованы двое подозреваемых, помогавших исполнителям теракта в Стамбуле пересечь турецкую границу, сообщил телеканал A Haber.В минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Арестованы двое подозреваемых, которые, как было установлено, помогли Ахлам Альбашир (исполнительнице теракта - ред.) и скрывающемуся от правосудия подозреваемому Билалу Хасану незаконно пересечь границу Турции", - передал телеканал.

https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832514723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула