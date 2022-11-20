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Подозреваемых в пособничестве исполнителям теракта в Стамбуле арестовали - РИА Новости, 20.11.2022
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Подозреваемых в пособничестве исполнителям теракта в Стамбуле арестовали
Подозреваемых в пособничестве исполнителям теракта в Стамбуле арестовали - РИА Новости, 20.11.2022
Подозреваемых в пособничестве исполнителям теракта в Стамбуле арестовали
Арестованы двое подозреваемых, помогавших исполнителям теракта в Стамбуле пересечь турецкую границу, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:53
2022-11-20T18:00
в мире
стамбул
турция
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Арестованы двое подозреваемых, помогавших исполнителям теракта в Стамбуле пересечь турецкую границу, сообщил телеканал A Haber.В минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Арестованы двое подозреваемых, которые, как было установлено, помогли Ахлам Альбашир (исполнительнице теракта - ред.) и скрывающемуся от правосудия подозреваемому Билалу Хасану незаконно пересечь границу Турции", - передал телеканал.
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в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Турция, Взрыв в центре Стамбула
17:53 20.11.2022 (обновлено: 18:00 20.11.2022)
 
Подозреваемых в пособничестве исполнителям теракта в Стамбуле арестовали

Подозреваемых в помощи исполнителям теракта в Стамбуле пересечь границу Турции арестовали

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле
Автомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Автомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Арестованы двое подозреваемых, помогавших исполнителям теракта в Стамбуле пересечь турецкую границу, сообщил телеканал A Haber.
В минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Арестованы двое подозреваемых, которые, как было установлено, помогли Ахлам Альбашир (исполнительнице теракта - ред.) и скрывающемуся от правосудия подозреваемому Билалу Хасану незаконно пересечь границу Турции", - передал телеканал.
Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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