https://ria.ru/20221120/amerika-1832847782.html

В сенате начали проверку из-за утечек данных о работе Верховного суда США

В сенате начали проверку из-за утечек данных о работе Верховного суда США - РИА Новости, 20.11.2022

В сенате начали проверку из-за утечек данных о работе Верховного суда США

Юридический комитет сената США начал проверку из-за заявлений об утечках в СМИ данных о работе Верховного суда страны, сообщил глава комитета демократ Дик... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:03

2022-11-20T10:03

2022-11-20T10:03

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Юридический комитет сената США начал проверку из-за заявлений об утечках в СМИ данных о работе Верховного суда страны, сообщил глава комитета демократ Дик Дурбин.Американская газета New York Times в субботу опубликовала интервью с бывшим активистом движения за ограничение абортов в США Робом Шенком. В этом интервью Шенк заявил, что в 2014 году заранее узнал о решении Верховного суда США, в котором говорилось, что частные компании могут не включать контрацепцию в медицинские страховки сотрудников, если руководство таких предприятий не хочет делать это по религиозным соображениям."Юридический комитет сената США рассматривает эти серьезные обвинения", - написал Дурбин в Twitter, цитируя сообщение газеты с интервью Шенка.Как отмечает глава юридического комитета сената США, "недопустимо, чтобы члены высшего судебного органа были освобождены от соблюдения кодекса судебной этики".В мае издание Politico сообщило со ссылкой на проект документа за авторством судьи Сэмюеля Алито, что Верховный суд США проголосовал за отмену постановления по делу Роу против Уэйда 1973 года, разрешающего аборты на федеральном уровне. Публикация документа, аутентичность которого позже подтвердил Верховный суд, вызвала широкую огласку. Так, президент США Джо Байден уже заявил, что поручил своей администрации подготовить меры реагирования на случай, если Верховный суд страны постановит отменить решение, гарантирующее конституционное право на аборт. Позже на фоне утечки документа Верховного суда о возможной отмене постановления о разрешении абортов произошли столкновения протестующих с силами правопорядка в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20220627/ssha-1798233379.html

https://ria.ru/20220626/aborty-1798126626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, сенат сша