https://ria.ru/20221120/aleppo-1832957563.html
После ударов Турции по Алеппо пострадали мирные жители
После ударов Турции по Алеппо пострадали мирные жители - РИА Новости, 20.11.2022
После ударов Турции по Алеппо пострадали мирные жители
Мирные жители и военные пострадали после ударов турецкой армии в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:09
2022-11-20T22:09
2022-11-20T23:39
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мирные жители и военные пострадали после ударов турецкой армии в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров на брифинге."Двадцатого ноября самолетами F-16 вооруженных сил Турции нанесены удары в районе населенных пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо... В результате ударов имеются пострадавшие серди мирных жителей и военнослужащих вооруженных сил Сирии", — заявил он.Накануне Министерство обороны Турции объявило о начале воздушной операции "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. По данным ведомства, террористы используют северные территории этих стран в качестве баз для нападения на Турцию.Поводом для операции стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадал более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через Африн.Вооруженный конфликт с боевиками из РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы курдов, против которых турецкие ВС проводят воздушные и наземные операции.
https://ria.ru/20221120/siriya-1832921350.html
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в мире, алеппо, турция, сирия, f-16, рабочая партия курдистана, взрыв в центре стамбула
В мире, Алеппо, Турция, Сирия, F-16, Рабочая партия Курдистана, Взрыв в центре Стамбула
22:09 20.11.2022 (обновлено: 23:39 20.11.2022)
После ударов Турции по Алеппо пострадали мирные жители
ЦПВС: после ударов Турции по Алеппо пострадали мирные жители и местные военные
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мирные жители и военные пострадали после ударов турецкой армии в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров на брифинге.
"Двадцатого ноября самолетами F-16
вооруженных сил Турции нанесены удары в районе населенных пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо... В результате ударов имеются пострадавшие серди мирных жителей и военнослужащих вооруженных сил Сирии", — заявил он.
Накануне Министерство обороны Турции объявило о начале воздушной операции "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. По данным ведомства, террористы используют северные территории этих стран в качестве баз для нападения на Турцию.
Поводом для операции стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадал более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через Африн.
Вооруженный конфликт с боевиками из РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы курдов, против которых турецкие ВС проводят воздушные и наземные операции.