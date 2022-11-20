https://ria.ru/20221120/aleppo-1832957563.html

После ударов Турции по Алеппо пострадали мирные жители

После ударов Турции по Алеппо пострадали мирные жители - РИА Новости, 20.11.2022

После ударов Турции по Алеппо пострадали мирные жители

Мирные жители и военные пострадали после ударов турецкой армии в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:09

2022-11-20T22:09

2022-11-20T23:39

в мире

алеппо

турция

сирия

f-16

рабочая партия курдистана

взрыв в центре стамбула

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мирные жители и военные пострадали после ударов турецкой армии в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров на брифинге."Двадцатого ноября самолетами F-16 вооруженных сил Турции нанесены удары в районе населенных пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо... В результате ударов имеются пострадавшие серди мирных жителей и военнослужащих вооруженных сил Сирии", — заявил он.Накануне Министерство обороны Турции объявило о начале воздушной операции "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. По данным ведомства, террористы используют северные территории этих стран в качестве баз для нападения на Турцию.Поводом для операции стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадал более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через Африн.Вооруженный конфликт с боевиками из РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы курдов, против которых турецкие ВС проводят воздушные и наземные операции.

https://ria.ru/20221120/siriya-1832921350.html

https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832869735.html

алеппо

турция

сирия

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в мире, алеппо, турция, сирия, f-16, рабочая партия курдистана, взрыв в центре стамбула