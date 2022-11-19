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Россиянам объяснили, что изменится в правилах оплаты ЖКХ в новом году
Россиянам объяснили, что изменится в правилах оплаты ЖКХ в новом году - РИА Новости, 19.11.2022
Россиянам объяснили, что изменится в правилах оплаты ЖКХ в новом году
Благодаря новым правилам расчета платежей за ЖКХ у россиян появилась возможность сэкономить на коммунальных услугах, рассказал в интервью агентству "Прайм" член РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T02:15
2022-11-19T02:15
2022-11-19T09:57
общество
россия
коба оржония
ассоциация юристов россии
жкх
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Благодаря новым правилам расчета платежей за ЖКХ у россиян появилась возможность сэкономить на коммунальных услугах, рассказал в интервью агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Коба Оржония.Регламент вступил в силу еще осенью, но на самом деле перерасчет будет осуществляться в новом году.Так, новые правила направлены на приближение суммы платежа к фактическому потреблению плательщиком."Такой подход позволит существенно снизить сумму платежей, осуществляемых жильцами", — подчеркнул Оржония.Например, если раньше жильцы дома платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды (ОДН), то теперь будет учитываться объем личного потребления плательщика, отметил эксперт.Также, по новым правилам, перерасчет сумм платежей за ЖКХ будет происходить по окончании каждого календарного года, когда как раньше это было возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников жилья, добавил он.
https://ria.ru/20221115/kvitantsiya-1831492573.html
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общество, россия, коба оржония, ассоциация юристов россии, жкх
Общество, Россия, Коба Оржония, Ассоциация юристов России, ЖКХ
02:15 19.11.2022 (обновлено: 09:57 19.11.2022)
Россиянам объяснили, что изменится в правилах оплаты ЖКХ в новом году
Юрист Оржония: новые правила расчета оплаты ЖКХ нацелены на учет фактического потребления