23:06 19.11.2022 (обновлено: 23:51 19.11.2022)
В США нашли способ образумить Зеленского
Журналист Наполитано: Зеленский пойдет на переговоры с Москвой после отказа США помогать
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование украинского кризиса только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером журналист Эндрю Наполитано.
"Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент Байден и сообщит, что это все — конец. Байден больше не справляется с политическим давлением. Республиканцы взяли под контроль палату представителей. Конгресс не дает ему ни цента больше. Заначка пуста — надо договариваться", — объяснил Наполитано.
Риттер согласился с выводом ведущего, добавив, что в такой ситуации переговоры будут больше похожи на капитуляцию Украины перед Россией.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, которые включают десять пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.