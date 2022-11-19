https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832814949.html

В США нашли способ образумить Зеленского

В США нашли способ образумить Зеленского - РИА Новости, 19.11.2022

В США нашли способ образумить Зеленского

Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование украинского кризиса только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил в интервью с... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T23:06

2022-11-19T23:06

2022-11-19T23:51

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владимир зеленский

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование украинского кризиса только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером журналист Эндрю Наполитано."Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент Байден и сообщит, что это все — конец. Байден больше не справляется с политическим давлением. Республиканцы взяли под контроль палату представителей. Конгресс не дает ему ни цента больше. Заначка пуста — надо договариваться", — объяснил Наполитано.Риттер согласился с выводом ведущего, добавив, что в такой ситуации переговоры будут больше похожи на капитуляцию Украины перед Россией.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, которые включают десять пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20221119/bayden-1832803546.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832757443.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша