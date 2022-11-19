16:29 19.11.2022 (обновлено: 17:13 19.11.2022)
В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев
Зампред Совбеза России Медведев: все устали от киевского режима, особенного от Зеленского
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Все устали от киевских властей, в особенности от президента Владимира Зеленского, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии", — написал чиновник.
Он также подчеркнул, что неудачные попытки переложить вину на Россию за обстрел Польши не приняли даже "самые заядлые русофобы — поляки".
Вечером 15 ноября на территорию Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.
В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью газете Washington Post, "осколки ракет, поразившие Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения".