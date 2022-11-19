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В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев - РИА Новости, 19.11.2022
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В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев
В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев - РИА Новости, 19.11.2022
В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев
Все устали от киевских властей, в особенности от президента Владимира Зеленского, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:29
2022-11-19T17:13
в мире
дмитрий медведев
владимир зеленский
польша
россия
инцидент с падением ракет в польше
анджей дуда
люблинское воеводство
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Все устали от киевских властей, в особенности от президента Владимира Зеленского, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии", — написал чиновник.Он также подчеркнул, что неудачные попытки переложить вину на Россию за обстрел Польши не приняли даже "самые заядлые русофобы — поляки".Вечером 15 ноября на территорию Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью газете Washington Post, "осколки ракет, поразившие Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения".
https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768039.html
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польша
россия
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в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, польша, россия, инцидент с падением ракет в польше, анджей дуда, люблинское воеводство, зрк с-300
В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Польша, Россия, Инцидент с падением ракет в Польше, Анджей Дуда, Люблинское воеводство, ЗРК С-300
16:29 19.11.2022 (обновлено: 17:13 19.11.2022)
 
В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев

Зампред Совбеза России Медведев: все устали от киевского режима, особенного от Зеленского

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Все устали от киевских властей, в особенности от президента Владимира Зеленского, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии", — написал чиновник.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 16:29
Во Франции предложили Зеленскому заткнуться после очередной просьбы
Он также подчеркнул, что неудачные попытки переложить вину на Россию за обстрел Польши не приняли даже "самые заядлые русофобы — поляки".
Вечером 15 ноября на территорию Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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Болгарский генерал назвал возможную цель провокации с ракетами в Польше
В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью газете Washington Post, "осколки ракет, поразившие Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения".
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 10:14
GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после ЧП в Польше
 
В миреДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийПольшаРоссияИнцидент с падением ракет в ПольшеАнджей ДудаЛюблинское воеводствоЗРК С-300
 
 
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