https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768209.html

В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев

В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев - РИА Новости, 19.11.2022

В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев

Все устали от киевских властей, в особенности от президента Владимира Зеленского, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:29

2022-11-19T16:29

2022-11-19T17:13

в мире

дмитрий медведев

владимир зеленский

польша

россия

инцидент с падением ракет в польше

анджей дуда

люблинское воеводство

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Все устали от киевских властей, в особенности от президента Владимира Зеленского, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии", — написал чиновник.Он также подчеркнул, что неудачные попытки переложить вину на Россию за обстрел Польши не приняли даже "самые заядлые русофобы — поляки".Вечером 15 ноября на территорию Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью газете Washington Post, "осколки ракет, поразившие Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения".

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768039.html

https://ria.ru/20221119/provokatsiya-1832678492.html

https://ria.ru/20221119/polsha-1832708893.html

польша

россия

люблинское воеводство

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, польша, россия, инцидент с падением ракет в польше, анджей дуда, люблинское воеводство, зрк с-300