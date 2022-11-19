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Зеленский обвинил Россию в желании "получить передышку" с помощью перемирия - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832726922.html
Зеленский обвинил Россию в желании "получить передышку" с помощью перемирия
Зеленский обвинил Россию в желании "получить передышку" с помощью перемирия - РИА Новости, 19.11.2022
Зеленский обвинил Россию в желании "получить передышку" с помощью перемирия
Владимир Зеленский утверждает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия якобы стремится не к миру, а лишь "хочет добиться краткосрочного затишья РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:17
2022-11-19T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
украина
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия якобы стремится не к миру, а лишь "хочет добиться краткосрочного затишья в боевых действиях".Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В России подчеркнули, что остаются открытыми к переговорам и никаких предварительных условий для этого не выдвигают. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию", - заявил Зеленский в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, запись опубликована в его Telegram-канале.По мнению Зеленского, территориальные уступки, как и уступки суверенитетом Украины "не гарантируют мира", а компромиссы" приведут к новым жертвам".Он также упомянул свою "формулу мира" из десяти пунктов, первые три из которых: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность и безопасность энергетическая.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минск-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832700925.html
https://ria.ru/20221115/obmen-1831517494.html
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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в мире, владимир зеленский, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина
12:17 19.11.2022 (обновлено: 18:31 19.11.2022)
 
Зеленский обвинил Россию в желании "получить передышку" с помощью перемирия

Зеленский обвинил Россию в желании получить передышку с помощью краткосрочного перемирия

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия якобы стремится не к миру, а лишь "хочет добиться краткосрочного затишья в боевых действиях".
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В России подчеркнули, что остаются открытыми к переговорам и никаких предварительных условий для этого не выдвигают. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 09:27
В Германии рассказали, когда Зеленский начнет умолять о перемирии с Россией
"Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию", - заявил Зеленский в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, запись опубликована в его Telegram-канале.
По мнению Зеленского, территориальные уступки, как и уступки суверенитетом Украины "не гарантируют мира", а компромиссы" приведут к новым жертвам".
Он также упомянул свою "формулу мира" из десяти пунктов, первые три из которых: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность и безопасность энергетическая.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минск-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:00
Вашингтон гонит Киев на переговоры
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
 
 
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