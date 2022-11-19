15:57 19.11.2022 (обновлено: 15:58 19.11.2022)
Реагировать на слова Зеленского о "затишье" бессмысленно, заявили в Госдуме
Депутат ГД Морозов: слова Зеленского о "затишье" надо сверять с позицией его спонсоров
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского следует сверять с позицией "его спонсоров", реагировать на них бессмысленно до внятного сигнала из США, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее Зеленский заявил, что он считает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях.
"Любые заявления Зеленского о переговорах надо сверять с позицией его спонсоров и дрессировщиков. Поэтому реагировать бессмысленно до внятного сигнала из Вашингтона", - сказал Морозов.
По словам парламентария, вопрос о "передышке", в случае необходимости, будет решаться без Зеленского.
"А насчет передышки в боевых действиях, то мы сами решим, нужна ли она нам. Точно Зеленского не спросим", - отметил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.