Рейтинг@Mail.ru
Реагировать на слова Зеленского о "затишье" бессмысленно, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/zatishe-1832762098.html
Реагировать на слова Зеленского о "затишье" бессмысленно, заявили в Госдуме
Реагировать на слова Зеленского о "затишье" бессмысленно, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.11.2022
Реагировать на слова Зеленского о "затишье" бессмысленно, заявили в Госдуме
Заявления Владимира Зеленского следует сверять с позицией "его спонсоров", реагировать на них бессмысленно до внятного сигнала из США, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:57
2022-11-19T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
олег морозов
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
киев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748305675_0:49:1025:625_1920x0_80_0_0_5ed41f84746e42e2f6e0feb06f240589.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского следует сверять с позицией "его спонсоров", реагировать на них бессмысленно до внятного сигнала из США, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее Зеленский заявил, что он считает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях."Любые заявления Зеленского о переговорах надо сверять с позицией его спонсоров и дрессировщиков. Поэтому реагировать бессмысленно до внятного сигнала из Вашингтона", - сказал Морозов.По словам парламентария, вопрос о "передышке", в случае необходимости, будет решаться без Зеленского."А насчет передышки в боевых действиях, то мы сами решим, нужна ли она нам. Точно Зеленского не спросим", - отметил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832719618.html
https://ria.ru/20221117/bayden-1832240633.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748305675_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_c22b9c94d6da2c0ba9e9f6f3eef4cce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, олег морозов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Олег Морозов, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Киев, Госдума РФ
15:57 19.11.2022 (обновлено: 15:58 19.11.2022)
 
Реагировать на слова Зеленского о "затишье" бессмысленно, заявили в Госдуме

Депутат ГД Морозов: слова Зеленского о "затишье" надо сверять с позицией его спонсоров

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского следует сверять с позицией "его спонсоров", реагировать на них бессмысленно до внятного сигнала из США, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее Зеленский заявил, что он считает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 11:20Специальная военная операция на Украине
В США сделали неожиданное признание касательно переговоров по Украине
"Любые заявления Зеленского о переговорах надо сверять с позицией его спонсоров и дрессировщиков. Поэтому реагировать бессмысленно до внятного сигнала из Вашингтона", - сказал Морозов.
По словам парламентария, вопрос о "передышке", в случае необходимости, будет решаться без Зеленского.
"А насчет передышки в боевых действиях, то мы сами решим, нужна ли она нам. Точно Зеленского не спросим", - отметил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Президент США Джо Байден выступает в рамках саммита Группы двадцати в Индонезии - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 16:04
"Задай ему". Британцы оценили жесткую реакцию Байдена на слова Зеленского
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийОлег МорозовДмитрий Песков (спецпредставитель президента)КиевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала