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Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв - РИА Новости, 19.11.2022
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Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв
Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв - РИА Новости, 19.11.2022
Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв
Сохраняется опасность обрушения еще одного подъезда дома на Сахалине, где был взрыв, он заблокирован, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:31
2022-11-19T15:39
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сохраняется опасность обрушения еще одного подъезда дома на Сахалине, где был взрыв, он заблокирован, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада."Мы имеем обрушение одного подъезда полностью многоквартирного жилого дома", - рассказал Звада на видео, опубликованном в его Telegram.Он уточнил, что всего в доме 6 подъездов, 80 квартир."Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения", - добавил он.
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сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия
Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Происшествия
15:31 19.11.2022 (обновлено: 15:39 19.11.2022)
 
Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв

Власти заявили об опасности обрушения подъезда дома на Сахалине, где прогремел взрыв

© Лимаренко Brief/TelegramНа месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
© Лимаренко Brief/Telegram
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сохраняется опасность обрушения еще одного подъезда дома на Сахалине, где был взрыв, он заблокирован, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.
"Мы имеем обрушение одного подъезда полностью многоквартирного жилого дома", - рассказал Звада на видео, опубликованном в его Telegram.
Он уточнил, что всего в доме 6 подъездов, 80 квартир.
"Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения", - добавил он.
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
Вчера, 14:37
Осмотр квартир дома на Сахалине, где был взрыв, проведут в воскресенье
 
СахалинВзрыв газа в доме на СахалинеПроисшествия
 
 
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