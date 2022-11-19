https://ria.ru/20221119/vzryv-1832757607.html
Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв
Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв - РИА Новости, 19.11.2022
Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв
Сохраняется опасность обрушения еще одного подъезда дома на Сахалине, где был взрыв, он заблокирован, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:31
2022-11-19T15:31
2022-11-19T15:39
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832735120_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_70dbfa7d32c8044e7e162f73dd534381.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сохраняется опасность обрушения еще одного подъезда дома на Сахалине, где был взрыв, он заблокирован, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада."Мы имеем обрушение одного подъезда полностью многоквартирного жилого дома", - рассказал Звада на видео, опубликованном в его Telegram.Он уточнил, что всего в доме 6 подъездов, 80 квартир."Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения", - добавил он.
https://ria.ru/20221119/vzryv-1832749860.html
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832735120_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0e7ba7700b29e385fd7c2455e5ca67f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия
Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Происшествия
15:31 19.11.2022 (обновлено: 15:39 19.11.2022)
Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв
Власти заявили об опасности обрушения подъезда дома на Сахалине, где прогремел взрыв
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сохраняется опасность обрушения еще одного подъезда дома на Сахалине, где был взрыв, он заблокирован, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.
"Мы имеем обрушение одного подъезда полностью многоквартирного жилого дома", - рассказал Звада на видео, опубликованном в его Telegram.
Он уточнил, что всего в доме 6 подъездов, 80 квартир.
"Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения", - добавил он.