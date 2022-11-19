https://ria.ru/20221119/vzryv-1832757607.html

Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв

Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв - РИА Новости, 19.11.2022

Власти заявили о риске обрушения подъезда дома на Сахалине, где был взрыв

Сохраняется опасность обрушения еще одного подъезда дома на Сахалине, где был взрыв, он заблокирован, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:31

2022-11-19T15:31

2022-11-19T15:39

сахалин

взрыв газа в доме на сахалине

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сохраняется опасность обрушения еще одного подъезда дома на Сахалине, где был взрыв, он заблокирован, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада."Мы имеем обрушение одного подъезда полностью многоквартирного жилого дома", - рассказал Звада на видео, опубликованном в его Telegram.Он уточнил, что всего в доме 6 подъездов, 80 квартир."Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения", - добавил он.

https://ria.ru/20221119/vzryv-1832749860.html

сахалин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия