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В Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме объявили траур
В Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме объявили траур - РИА Новости, 19.11.2022
В Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме объявили траур
Траур объявлен в Тымовском районе Сахалина после взрыва в жилом доме, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:25
2022-11-19T14:25
2022-11-19T15:35
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
происшествия
валерий лимаренко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Траур объявлен в Тымовском районе Сахалина после взрыва в жилом доме, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко."В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями", - написал Лимаренко в Telegram.Губернатор принес соболезнования членам семей погибших и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов.Мэр Тымовского городского округа Эдуард Звада уточнил, что траур по погибшим при взрыве в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине объявлен 20 ноября.Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них четверо детей, один человек может оставаться под завалами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Дети перепугались, квартиры больше нет" – жилец взорвавшегося на Сахалине дома
"Дети перепугались, квартиры больше нет" – жилец взорвавшегося на Сахалине дома
2022-11-19T14:25
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Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
2022-11-19T14:25
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сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия, валерий лимаренко, видео
Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Происшествия, Валерий Лимаренко
14:25 19.11.2022 (обновлено: 15:35 19.11.2022)
В Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме объявили траур
Лимаренко: в Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме объявили траур
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Траур объявлен в Тымовском районе Сахалина после взрыва в жилом доме, сообщил
губернатор региона Валерий Лимаренко.
"В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями", - написал Лимаренко в Telegram.
Губернатор принес соболезнования членам семей погибших и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов.
Мэр Тымовского городского округа Эдуард Звада уточнил, что траур по погибшим при взрыве в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине объявлен 20 ноября.
"Двадцатого ноября 2022 года объявлено днем траура, в связи с трагическими событиями, произошедшими 19 ноября 2022 года в доме 6А по улице Библиотечная в пгт. Тымовское", - написал Звада в Telegram.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них четверо детей, один человек может оставаться под завалами.