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В Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме объявили траур

В Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме объявили траур - РИА Новости, 19.11.2022

В Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме объявили траур

Траур объявлен в Тымовском районе Сахалина после взрыва в жилом доме, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:25

2022-11-19T14:25

2022-11-19T15:35

сахалин

взрыв газа в доме на сахалине

происшествия

валерий лимаренко

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Траур объявлен в Тымовском районе Сахалина после взрыва в жилом доме, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко."В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями", - написал Лимаренко в Telegram.Губернатор принес соболезнования членам семей погибших и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов.Мэр Тымовского городского округа Эдуард Звада уточнил, что траур по погибшим при взрыве в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине объявлен 20 ноября.Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них четверо детей, один человек может оставаться под завалами.

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