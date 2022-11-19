https://ria.ru/20221119/vzryv-1832713115.html

Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео

Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео - РИА Новости, 19.11.2022

Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва газа в жилом доме на Сахалине. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:39

2022-11-19T10:39

2022-11-19T10:39

сахалин

взрыв газа в доме на сахалине

общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва газа в жилом доме на Сахалине.Его засняли прогуливающиеся неподалеку мать с сыном. На кадрах видно, как прогремел мощный взрыв."Это газ взорвался! Вот это да!" — кричат очевидцы.Ранее представители экстренных служб сообщили, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Разрушен подъезд. По последним данным, погибли девять человек, из них четверо детей. Всего в разрушенном подъезде проживали 33 человека. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения в местном ДК.

https://radiosputnik.ria.ru/20221119/proisshestvie-1832692820.html

сахалин

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, общество