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Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео - РИА Новости, 19.11.2022
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Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео
Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео - РИА Новости, 19.11.2022
Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва газа в жилом доме на Сахалине. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:39
2022-11-19T10:39
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва газа в жилом доме на Сахалине.Его засняли прогуливающиеся неподалеку мать с сыном. На кадрах видно, как прогремел мощный взрыв."Это газ взорвался! Вот это да!" — кричат очевидцы.Ранее представители экстренных служб сообщили, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Разрушен подъезд. По последним данным, погибли девять человек, из них четверо детей. Всего в разрушенном подъезде проживали 33 человека. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения в местном ДК.
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сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, общество
Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Общество
10:39 19.11.2022
 
Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео

Момент взрыва газа в доме в поселке Тымовское на Сахалине попал на видео

© СУ СК по Сахалинской областиНа месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
© СУ СК по Сахалинской области
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва газа в жилом доме на Сахалине.
Его засняли прогуливающиеся неподалеку мать с сыном. На кадрах видно, как прогремел мощный взрыв.
"Это газ взорвался! Вот это да!" — кричат очевидцы.
Ранее представители экстренных служб сообщили, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Разрушен подъезд. По последним данным, погибли девять человек, из них четверо детей. Всего в разрушенном подъезде проживали 33 человека. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения в местном ДК.
Здание в поселке Тымовское, где, предварительно, произошел взрыв газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
08:26В России
Власти назвали возможную причину обрушения жилой пятиэтажки на Сахалине
 
СахалинВзрыв газа в доме на СахалинеОбщество
 
 
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