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Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео
Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео - РИА Новости, 19.11.2022
Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва газа в жилом доме на Сахалине. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:39
2022-11-19T10:39
2022-11-19T10:39
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва газа в жилом доме на Сахалине.Его засняли прогуливающиеся неподалеку мать с сыном. На кадрах видно, как прогремел мощный взрыв."Это газ взорвался! Вот это да!" — кричат очевидцы.Ранее представители экстренных служб сообщили, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Разрушен подъезд. По последним данным, погибли девять человек, из них четверо детей. Всего в разрушенном подъезде проживали 33 человека. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения в местном ДК.
https://radiosputnik.ria.ru/20221119/proisshestvie-1832692820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, общество
Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Общество
Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео
Момент взрыва газа в доме в поселке Тымовское на Сахалине попал на видео
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва газа в жилом доме на Сахалине.
Его засняли прогуливающиеся неподалеку мать с сыном. На кадрах видно, как прогремел мощный взрыв.
"Это газ взорвался! Вот это да!" — кричат очевидцы.
Ранее представители экстренных служб сообщили, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Разрушен подъезд. По последним данным, погибли девять человек, из них четверо детей. Всего в разрушенном подъезде проживали 33 человека. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения в местном ДК.