https://ria.ru/20221119/vzryv-1832709294.html

Число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек

Число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек - РИА Новости, 19.11.2022

Число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек

Число погибших при взрыве в доме на Сахалине достигло девяти, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:18

2022-11-19T10:18

2022-11-19T11:10

сахалин

взрыв газа в доме на сахалине

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Число погибших при взрыве в доме на Сахалине достигло девяти, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24"."Уже девять цифра. Не восемь, а девять, из них четверо детей", — сказал он.Ранее сообщалось о восьми погибших и девяти пострадавших. Всего в разрушенном подъезде дома проживали 33 человека.По словам Лимаренко, еще один человек может оставаться под завалами."Уже разобрали весь подъезд, уже находимся на минусовых отметках, продолжаем искать одного человека", — добавил губернатор.Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Еще девять пострадали. Под завалами могут оставаться люди — поиски троих жителей продолжаются.На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.Лимаренко отметил, власти решили приобрести для всех семей из разрушенного дома новое жилье. Семьи погибших получат по миллиону рублей. Тем, кто лишился жилья, выделят материальную помощь в 500 тысяч рублей, а на немедленные нужды — по 30 тысяч, добавил губернатор.Следственный комитет возбудил по факту обрушения дома уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о повреждении или уничтожении имущества. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат.

https://ria.ru/20221119/vzryv-1832713115.html

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

сахалин

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия