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Число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек - РИА Новости, 19.11.2022
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Число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек
Число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек - РИА Новости, 19.11.2022
Число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек
Число погибших при взрыве в доме на Сахалине достигло девяти, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:18
2022-11-19T11:10
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Число погибших при взрыве в доме на Сахалине достигло девяти, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24"."Уже девять цифра. Не восемь, а девять, из них четверо детей", — сказал он.Ранее сообщалось о восьми погибших и девяти пострадавших. Всего в разрушенном подъезде дома проживали 33 человека.По словам Лимаренко, еще один человек может оставаться под завалами."Уже разобрали весь подъезд, уже находимся на минусовых отметках, продолжаем искать одного человека", — добавил губернатор.Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Еще девять пострадали. Под завалами могут оставаться люди — поиски троих жителей продолжаются.На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.Лимаренко отметил, власти решили приобрести для всех семей из разрушенного дома новое жилье. Семьи погибших получат по миллиону рублей. Тем, кто лишился жилья, выделят материальную помощь в 500 тысяч рублей, а на немедленные нужды — по 30 тысяч, добавил губернатор.Следственный комитет возбудил по факту обрушения дома уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о повреждении или уничтожении имущества. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат.
https://ria.ru/20221119/vzryv-1832713115.html
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сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия
Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Происшествия
10:18 19.11.2022 (обновлено: 11:10 19.11.2022)
 
Число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек

Губернатор Сахалина Лимаренко сообщил о девяти погибших при взрыве в доме в Тымовском

© СУ СК по Сахалинской областиНа месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
© СУ СК по Сахалинской области
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Число погибших при взрыве в доме на Сахалине достигло девяти, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".
"Уже девять цифра. Не восемь, а девять, из них четверо детей", — сказал он.
Ранее сообщалось о восьми погибших и девяти пострадавших. Всего в разрушенном подъезде дома проживали 33 человека.
По словам Лимаренко, еще один человек может оставаться под завалами.
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
10:39
Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео
"Уже разобрали весь подъезд, уже находимся на минусовых отметках, продолжаем искать одного человека", — добавил губернатор.
Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Еще девять пострадали. Под завалами могут оставаться люди — поиски троих жителей продолжаются.
На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.
Лимаренко отметил, власти решили приобрести для всех семей из разрушенного дома новое жилье. Семьи погибших получат по миллиону рублей. Тем, кто лишился жилья, выделят материальную помощь в 500 тысяч рублей, а на немедленные нужды — по 30 тысяч, добавил губернатор.
Следственный комитет возбудил по факту обрушения дома уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о повреждении или уничтожении имущества. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат.
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
08:48
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
СахалинВзрыв газа в доме на СахалинеПроисшествия
 
 
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