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Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до восьми

Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до восьми - РИА Новости, 19.11.2022

Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до восьми

Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине выросло до восьми, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:58

2022-11-19T09:58

2022-11-19T10:43

россия

взрыв газа в доме на сахалине

сахалин

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине выросло до восьми, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко."Работаю на месте происшествия в Тымовском. Провожу оперативный штаб. По предварительной информации, число погибших увеличилось до восьми человек", — написал он.Ранее сообщалось о семи погибших, трое из которых — дети. Еще девять человек пострадали. Всего в разрушенном подъезде дома проживали 33 человека, поиски еще двух продолжаются.Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Причиной, по предварительным данным, стало неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов, сам дом не газифицирован.На месте ЧП работает оперативный штаб. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения в местном ДК. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

россия

сахалин

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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 2022-11-19T09:58 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, взрыв газа в доме на сахалине, сахалин, происшествия