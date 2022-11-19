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Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до восьми
Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до восьми - РИА Новости, 19.11.2022
Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до восьми
Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине выросло до восьми, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:58
2022-11-19T09:58
2022-11-19T10:43
россия
взрыв газа в доме на сахалине
сахалин
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине выросло до восьми, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко."Работаю на месте происшествия в Тымовском. Провожу оперативный штаб. По предварительной информации, число погибших увеличилось до восьми человек", — написал он.Ранее сообщалось о семи погибших, трое из которых — дети. Еще девять человек пострадали. Всего в разрушенном подъезде дома проживали 33 человека, поиски еще двух продолжаются.Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Причиной, по предварительным данным, стало неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов, сам дом не газифицирован.На месте ЧП работает оперативный штаб. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения в местном ДК. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
2022-11-19T09:58
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PT1M18S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, взрыв газа в доме на сахалине, сахалин, происшествия
Россия, Взрыв газа в доме на Сахалине, Сахалин, Происшествия
09:58 19.11.2022 (обновлено: 10:43 19.11.2022)
Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до восьми
Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до восьми человек