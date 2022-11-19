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Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до семи
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до семи - РИА Новости, 19.11.2022
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до семи
При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли 7 человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:52
2022-11-19T08:52
2022-11-19T09:42
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – РИА Новости. При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли 7 человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко."По данным на 16.45 (8.45 мск), во время взрыва в доме в Тымовском погибли 7 человек, 3 - дети. Поиски еще 3 жителей продолжаются", – написал глава региона в Telegram-канале.Ранее он отмечал, что в разрушенном подъезде дома проживали 33 человека.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
2022-11-19T08:52
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия
Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Происшествия
08:52 19.11.2022 (обновлено: 09:42 19.11.2022)
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до семи
Губернатор Лимаренко сообщил о семи погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине