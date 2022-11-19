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При взрыве газа на Сахалине погибли четыре человека, заявил губернатор

При взрыве газа на Сахалине погибли четыре человека, заявил губернатор - РИА Новости, 19.11.2022

При взрыве газа на Сахалине погибли четыре человека, заявил губернатор

Губернатор Валерий Лимаренко уточнил, что при взрыве бытового газа и обрушении в жилом доме на Сахалине погибли четыре человека, в том числе двое детей. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:38

2022-11-19T08:38

2022-11-19T08:46

сахалин

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

валерий лимаренко

взрыв газа в доме на сахалине

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Валерий Лимаренко уточнил, что при взрыве бытового газа и обрушении в жилом доме на Сахалине погибли четыре человека, в том числе двое детей.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а."По уточненным данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей", - написал глава региона в Telegram-канале.Ранее Лимаренко уточнял, что дом не был газифицирован. В качестве предварительной причины ЧП на Сахалине администрация Тымовского района назвала неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. В райцентре создан оперштаб, на месте работают все экстренные службы. Для жителей пострадавшего дома организован пункт временного размещения в местном ДК.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сахалин, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий лимаренко, взрыв газа в доме на сахалине, россия