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При взрыве газа на Сахалине погибли четыре человека, заявил губернатор
При взрыве газа на Сахалине погибли четыре человека, заявил губернатор - РИА Новости, 19.11.2022
При взрыве газа на Сахалине погибли четыре человека, заявил губернатор
Губернатор Валерий Лимаренко уточнил, что при взрыве бытового газа и обрушении в жилом доме на Сахалине погибли четыре человека, в том числе двое детей. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:38
2022-11-19T08:38
2022-11-19T08:46
сахалин
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валерий лимаренко
взрыв газа в доме на сахалине
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Валерий Лимаренко уточнил, что при взрыве бытового газа и обрушении в жилом доме на Сахалине погибли четыре человека, в том числе двое детей.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а."По уточненным данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей", - написал глава региона в Telegram-канале.Ранее Лимаренко уточнял, что дом не был газифицирован. В качестве предварительной причины ЧП на Сахалине администрация Тымовского района назвала неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. В райцентре создан оперштаб, на месте работают все экстренные службы. Для жителей пострадавшего дома организован пункт временного размещения в местном ДК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сахалин, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий лимаренко, взрыв газа в доме на сахалине, россия
Сахалин, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валерий Лимаренко, Взрыв газа в доме на Сахалине, Россия
08:38 19.11.2022 (обновлено: 08:46 19.11.2022)
При взрыве газа на Сахалине погибли четыре человека, заявил губернатор
Губернатор Сахалина заявил о четырех погибших при взрыве газа в Тымовском