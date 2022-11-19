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В Солнечногорске один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси
В Солнечногорске один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси - РИА Новости, 19.11.2022
В Солнечногорске один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси
Один человек получил ожоги при взрыве газовоздушной смеси в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:30
2022-11-19T08:30
2022-11-19T08:30
россия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один человек получил ожоги при взрыве газовоздушной смеси в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире по адресу Солнечногорск, станция Мцыри, дом 2. Взрыв выбил входные двери и окна. Перекрытия и стены не пострадали. На момент там находилось двое детей и один взрослый. Он пострадал, получил ожоги лица", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), солнечногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Солнечногорске один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси
Один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в подмосковном Солнечногорске