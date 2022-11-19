https://ria.ru/20221119/vzryv-1832692925.html

В Солнечногорске один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси

В Солнечногорске один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси - РИА Новости, 19.11.2022

В Солнечногорске один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси

Один человек получил ожоги при взрыве газовоздушной смеси в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:30

2022-11-19T08:30

2022-11-19T08:30

россия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один человек получил ожоги при взрыве газовоздушной смеси в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире по адресу Солнечногорск, станция Мцыри, дом 2. Взрыв выбил входные двери и окна. Перекрытия и стены не пострадали. На момент там находилось двое детей и один взрослый. Он пострадал, получил ожоги лица", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221119/vzryv-1832692288.html

россия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), солнечногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия